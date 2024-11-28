深圳羅湖男創業失敗沉迷網賭　偷公司千足金75kg獲利2004萬

據「深圳市羅湖區人民檢察院」公眾號消息，深圳一名男子利用自身職務便利躲避公司安檢，轉移公司金庫內千足金75公斤，非法獲利2004萬餘元（人民幣，下同）。最終，法院以職務侵佔罪判處其有期徒刑並處罰金。



示意圖。（視覺中國）

示意圖。（視覺中國）

「深圳市羅湖區人民檢察院」公眾號11月27日消息指，田男2012年起在公司任職，因能力出色，很快從一名學徒成長為廠長。老闆對其也十分信任，田男工作踏實勤奮，将倉庫管理得井井有條，甚至在田男離開公司創業失敗後，老闆還將其邀請其回公司繼續幫忙。

2022年11月，因公司業績向好，老闆決定加大力度投入黃金，但很快他發現每天工廠的出貨比例嚴重不符。田男解釋，因為工廠近期半成品較多，兩天後完成成品再交給公司就沒問題了。

第二天，田男稱身體不適要請假，但之後老闆就再也聯繫不上田男。老闆這時才察覺不對，立馬讓收發部盤賬，發現黃金重量數額對不上，於是報警。

示意圖。（視覺中國）

經查，田男生意失敗後為了回本，沉迷網絡賭博，但窟窿越來越大，他就想到了侵佔公司黃金變賣後再拿去賭博，最終因無法掩飾而一走了之。

據介紹，田某自2020年9月擔任公司業務廠長兼收發金庫管理，負責生產調配、保險庫、收發賬戶，利用掌控金庫鑰匙密碼及登記金料、盤點登記報表的權限和便利，採用塗改虛報賬目、逃避人身檢查等手段非法佔有金庫內千足金黃金原料共計75公斤，銷售後非法獲利人民幣2004萬餘元。贓款大部分用於網絡賭博，一部分用於購置房產、車輛等消費支出。