假招募演員模特兒騙至緬甸電騙園　中泰警方逮捕12名境內外嫌疑人

近期，演員王某、燈光師孫某強等多名中國公民被騙至泰緬邊境後失聯、被困，引發社會高度關注。公安部對此高度重視，迅速部署相關地方公安機關全面梳理摸排境外失聯、被困人員狀況，積極協調駐外使領館等相關部門，全力進行人員解救及案件偵查調查。目前，中泰警方已聯手逮捕12名境內外犯罪嫌疑人，相關案件偵辦及其他犯罪嫌疑人緝捕工作正在進行中。



經工作，王某、孫某強、楊某琪、吳某琪、林某玲、許某寧等人已獲救脫困、安全回國。



王星凌晨從泰國返抵上海浦東 發文報平安：感謝祖國，感謝女朋友

經查，2024年12月29日，王某在微信群中看到一則赴泰國曼谷拍攝影片的通告，遂根據通告內容添加副導演「顏十六」微信，溝通赴泰國曼谷拍戲事宜。 2025年1月3日凌晨，王某抵達泰國曼谷機場後，搭乘「顏十六」安排的車輛經泰緬邊境被送入緬甸妙瓦底「阿波羅」園區，隨後又被販賣至「環亞」、「凱旋」等多個電詐園區。

公安機關在全力查找解救失聯、受困人員的同時，同步推進案件偵查調查工作，循線深挖出一個藏匿於緬甸妙瓦底、專門從事跨境人口販運的犯罪集團。自2024年12月以來，該犯罪集團在大量微信群中發布招募演員、模特兒、劇組工作人員等虛假訊息，透過為有意向人員購買機票、預訂飯店、安排車輛等方式，誘騙至泰國境內後，再轉運至緬甸妙瓦底，販賣至各電詐園區。近期網路上的多起相關人員境外失聯、受困案件均與該犯罪集團有關。目前，中泰警方已聯手逮捕12名境內外犯罪嫌疑人，相關案件偵辦及其他犯罪嫌疑人緝捕工作正在進行中。

緬甸苗瓦迪（妙瓦底）詐騙園區分布。（香港01製圖）

針對近期境外失聯、被困人員家屬發布的求助信息，公安部已部署各地公安機關全面摸排梳理線索，及時開展偵查調查工作，全力協調有關部門盡快查找解救失聯、被困人員。

公安機關將繼續維持對跨國電信網路詐騙犯罪的嚴打高壓態勢，緊盯不放、窮追不捨，深入推進專項打擊行動，加大國際執法合作力度，全力搗毀境外電詐窩點，全力緝捕犯罪集團「金主」、骨幹，全力協調解救受困人員。公安機關提醒，境外詐騙集團以「高薪工作、包吃、報銷機票、專人接送」為誘餌，或以商務考察、免費旅遊等名義，將境內人員誘騙至境外非法拘禁，從事電信網路詐騙等違法犯罪活動。請廣大群眾務必提高警惕，加強安全防範，切勿輕信境外高薪招募、務工訊息，避免落入違法犯罪陷阱。