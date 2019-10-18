【中美貿易戰】華為第3季銷售依然強勁　能否挺過難關還看這2點

在美國封殺的陰霾下，華為營收成長依然強勁，2019年第3季繳出27%的亮眼營收成長。 華為公布2019年前3季營收，聲稱3季銷售收入合計達6,108億人民幣，同比成長24.4%， 且手機業務表現平穩，累計出貨量達到1.85億部，同比成長26%，翻轉遭受美國禁令劇烈衝擊的外界印象。

華為並未單獨公布第3季的表現，不過根據其上半年公布的數據，以及研調公司Strategy Analytics的分析，華為第3季手機銷售成長了29%，綜合第一季的39%成長來看，雖然較狀況低迷的第2季（13%）有所回暖，但依舊未達到遭受封殺前的成長速度。

遭美國封殺，華為謹慎以待

今年5月，美國以國家安全為由將華為放上實體清單，不僅禁止其5G設備進入美國市場，也阻止美國供應商向華為販售零組件、提供服務。晶片斷供與失去Google服務的隱憂讓華為國際業務一度處於風雨飄搖。

6月時，華為內部曾估計，海外手機出量恐將面臨4至6成的銷售下滑；執行長任正非也在接受採訪時，坦承未來2年內，華為估計因美國禁令造成300億美元的損失。

8月公布的內部信上，任正非更稱公司正處於危亡關頭，以軍事化的比喻要求員工進入備戰，為公司浴血衝鋒。且自被放入黑名單消息公布後，華為便動員上萬名員工輪班研發，積極找尋遭受封殺後的替代方案。

華為創始人任正非堅信華為能夠撐過美國制裁。（路透社）

目前華為公布的數據表明，雖然美國的舉動確實有影響華為的整體營收，但離外界認為其將在國際市場失去競爭力的猜測相比，顯然有段距離。

根據《路透社》報導，華為發言人Joe Kelly表示，華為延續至第3季的強勁表現，顯示出即便在某些國家毫無根據的指控與動作下，客戶依然相信他們。

華為也逐步擺脫對美國零組件的依賴，華為9月底與知名財經媒體《CNBC》舉辦的一場「與任正非咖啡對談」論壇活動中，任正非透露，華為打造不含美國零件的5G基站，在8、9月進行測試，10月量產，預計今年產量將達60萬。

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華為命運尚在未定之天

美國頒布華為禁令後，許多供應商曾一度中止與華為的合作，但隨著後續找出禁令漏洞，一些企業如美光、Intel已透過在境外製造產品規避限制，恢復與華為的供應關係。

雖然美國政府目前仍睜一隻眼閉一隻眼，假使中美關係再度惡化，難保不會修改條款，阻止美國企業繞過禁令維持與華為的商業關係。

且禁令生效後華為推出的手機寥寥可數，也就是說，目前的銷售成績大多來自仍搭載Google服務的舊款設備，美國制裁真正的效應尚未完全顯現，現在斷言華為挺過最艱難的時刻還為時尚早。

同時美國給予華為的寬限期將在11月中止，特朗普政府是否會再度延長3個月還很難說，這間中國手機龍頭勢必得做最壞的打算。

另外，華為並未公布中國海內外的銷售變化，目前表現出的優異成績，很可能是藉著中國民眾的「愛國情操」展現，時間催化下能否繼續維持如此亮眼的成果，或許才是華為未來真正的考驗。

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