【鄭文傑案】視頻公開後英駐華使館微博疑刪聲明　內地網民紛嘲諷

內地官媒《人民日報》今天（21日）在微博上公開英國駐港總領事館前職員鄭文傑3次出入「會所」及事後審訊的片段，羅湖公安亦在《環球時報》的採訪中強調「不存在刑訊逼供」。 及後，有內地網民發現，英國駐華使館上午11時25分在微博發表的外交大臣藍韜文（Dominic Raab）針對鄭文傑一事聲明，現已不見了。另據官媒《中國日報》指，上述片段公開後，英國駐華使館刪除了該篇微博。

英國駐華使館微博上已刪除的藍韜文聲明內容指出，「鄭文傑是我們團隊重要的一員，他在中國被拘期間被虐待，甚至被動刑。我們對此表示非震驚和驚恐。我召見了中國駐英國大使，表達了我們對鄭文傑殘忍和可恥遭遇的憤怒。這種做法違背了中國在國際社會的義務。我已明確表示，我們希望中方調查此事，並追究相關責任人。英國外交與聯邦事務部正在協助鄭文傑和他的未婚妻，其中包括協助他們來英國。」

不少內地網民紛在英國駐華使館微博下方留言嘲諷。相較英使館過往微博內容大多只有數百條評論，最新一則微博已有逾1.6萬條評論，且幾乎都是質問鄭文傑一事：

「這條微博呢？怎麼刪了？」 「嫖客是你們團隊重要的一員？」 「王子嫖娼與庶民同罪」 「刪啥微博啊！快要求中國放出執法記錄儀視頻啊！日不落啊，不能慫啊！」

此前在英國駐香港總領事館任職的鄭文傑，今年8月於深圳回港途中被羅湖公安行政拘留15日，稱是違反《中華人民共和國治安管理處罰法》。內地官媒《環球時報》其後率先引述來自羅湖公安的消息，指鄭文傑是因嫖妓被拘留，並且對違法事實供認不諱。

及至近日，鄭文傑接受兩間外媒訪問，並在個人Facebook發文，稱曾被3名國安人員以不人道方式拷問迫供，包括雙手被鐵鏈吊起、長達數小時被迫保持貼牆深蹲，阻礙睡眠等，甚至曾遭毆打。他還稱，盤問內容主要集中有否無參與香港反修例的示威活動，藉此迫使其承認代表英國政府有份煽動及協助示威。他並強調英國政府在香港的示威活動中並無任何角色，自己的工作亦只是收集資訊，評估旅遊風險及了解有否英國公民受波及。

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而《人民日報》今天（21）日公布影片一共有4個部份，包括鄭文傑分別在7月23日下午5時42分、7月31日晚上6時21分及8月8日晚上6時42分進入深圳一間「會所」的情況，均可見到鄭文傑有跟隨一名女子進入房間內。最後是「審訊部份」，鄭文傑面對盤問時稱，「因為覺得這件事很丟臉，就不太好意思告訴家裏人這件事」，又指對自己行為感到丟臉、羞愧，「沒臉去見我的女朋友、我的家裏人」。

（綜合報道）