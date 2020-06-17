【北京疫情】北京一川菜館5員工全確診　呼籲食客盡快做核酸檢測

北京市周二（16日）晚10時召開疫情防控記者會，會上通報了周一（15日）北京新增27宗新冠肺炎確診病例的詳情。其中，有4名重慶籍確診患者是「李記川菜」首經貿店的員工，加上周日（14日）確診的女服務員，該店廚師等5名員工全都確診感染。 「李記川菜」負責人和確診感染的廚師向內媒表示，呼籲近期到店或曾叫過外賣的食客盡快去做核酸檢測。

李記川菜館首經貿店5名員工全部確診，不少食客恐需檢測是否「中招」。（微博）

據《紅星新聞》報道，15日確診的4名「李記川菜」員工均住在豐台區花鄉，是14日確診女服務員的密切接觸者，4人的症狀與前述女服務員高度重合。

「李記川菜」負責人說，發生群居感染的李記川菜首經貿店，是由確診女服務員與其擔任廚師的哥哥承包經營，平時採購主要由其哥哥負責。李記川菜另一分店則位於大興生物醫藥基地，採購來源主要是美菜網和黃村市場的配送服務，因此「沒有受到影響」。

北京新冠肺炎確診病例連續攀升，多地街道、社區開展核酸檢測。（Getty Images）

確診的廚師周二（16日）表示，自己6月4日曾與妹妹一起到新發地牛羊肉交易大廳地下一層採購碗盤，4天後妹妹開始出現不適，及後核酸檢測陽性。而他與其餘3名同事亦都被檢測核酸陽性，從此前完全沒有症狀到如今出現咳嗽、肌肉痠痛，正在北京地壇醫院接受治療。

在微博上，有網民表示自己就住在李記川菜首經貿店的樓上，也有人說住在一條街對面，隔窗就可以望見李記川菜的招牌。還有不少民眾表示，該店在首都經濟貿易大學附近，幸好還未開學，否則傳播情況恐不堪設想。

目前，李記川菜已在外賣平台下線，《香港01》記者搜尋內地知名的餐飲評分網站「大眾點評」，發現李記川菜首經貿店的原有頁面均已被下架。

值得一提是，北京周日（14日）報告新增確診個案中，還有2名北京紅花大海碗餐飲管理有限責任公司員工，目前在外賣平台上，大海碗餐廳亦已顯示休息。

另據北京青年報報道，由外賣員組成的「騎士聯盟」微信群組中亦發出消息，尋找近期為上述兩間餐廳送餐的外賣員，希望他們盡快做核酸檢測。在首經貿一帶送餐的一名外賣員稱，他聽到了上述呼籲，但自己沒接過李記川菜的訂單，而目前大部分小區已不允許外賣員進入，個別可進入的小區亦需要登記個人資料、量體溫和「掃碼」，他個人亦已做好防護準備。

（綜合報道）