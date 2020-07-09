四川大學特聘台灣副研究員屢發「台獨」言論遭批　校方刪評論惹議

中國四川大學台灣特聘副研究員郭懿儀近日被曝發表「台獨」言論，大陸網友要求學校徹查並給出回應，但遭校方刪除評論，引發輿論熱議。

綜合媒體7月9日報道，郭懿儀6月3日發佈在社交平台臉書（Facebook）上的圖文顯示，她在提到北京同事和成都企業時，將自己稱為「外國人」；6月8日，她又稱「中國人簡直是地球的災難」；此外，她還於2020年年初發表「有中國這種鄰居真衰」「台灣又是等着被害，對中國不要留情面」等言論。

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資料顯示，郭懿儀是四川大學古籍整理研究所特聘副研究員，主要研究方向是漢語音韻學、詞彙學、佛典語言學，曾參加中國國家社科基金項目《巴蜀全書》。她還於2017年獲四川省「千人計劃」特聘專家證書。

郭懿儀上述言論曝光後，大陸網友紛紛在四川大學官方微博下評論，要求校方回應。但隨後這些評論遭校方刪除，僅留下一些與此事無關的評論。不僅如此，校方還於當晚修改評論權限，目前網友發出的評論大多無法顯示。

對於校方此舉，有網友質疑稱，「你沉默歸沉默，調查歸調查。你要及時的反饋，要麼你說你在調查，要麼你就裝作沒看見，你還刪帖精選評論，你們學校領導難不成有什麼想法了？」

還有網友稱，「這種包庇行為，說不定有校領導默許，如果學校領導班子正直，處理起來應該會很果斷。」

部分網友則要求校方對郭懿儀做出開除決定，並喊話四川大學稱，「解釋一下為什麼要把國家補貼給這種人，校方是怎麼審核的？」

另有爆料指，郭懿儀於2018年進入四川大學，當時四川大學的招聘要求是原則上不超過35歲，但郭懿儀當時已經39周歲，且目前為止郭懿儀沒有任何一篇論文在核心期刊發表，即使在台灣她也僅發表了三篇論文。對此，網友質疑稱，「不知道的她是如何在四川大學一眾競爭者中脱穎而出的。」