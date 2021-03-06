陸禁台灣菠蘿｜廣東「徐聞菠蘿」銷量激增235%　價格創30年新高

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-03-06 12:27

中國大陸3月1日起暫停台灣菠蘿（台灣稱作鳳梨）進口後，據《廣州日報》報導，被譽為「中國菠蘿之鄉」的廣東徐聞縣的菠蘿也進入採收季。不同於往年的是，今年徐聞的菠蘿一上市價格即高開，首批採收的菠蘿收購均價達到每斤（500公克）人民幣2.5元，最高更達到人民幣3元，創近30年新高。

徐聞位於廣東省最南端，與海南省隔海相望，是目前中國大陸最大的菠蘿種植區。廣州日報稱，徐聞菠蘿產業始於1926年，大陸每10顆菠蘿就有3顆來自徐聞。徐聞縣委書記李漢東接受採訪時表示，徐聞縣地理位置優越，土壤富含有機質，一年四季陽光充足，為菠蘿生長提供了適宜的氣候條件。因此，徐聞的菠蘿不僅果大，而且香甜可口，品質優越。

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廣州日報指出，徐聞當地果農目前正忙於採收，由於今年菠蘿價格好，果農們都難掩心中喜悅。果農們表示，菠蘿現在才剛開始採收，供應量還不算大，盛產期要再等1個月後才會到來。報導指出，目前徐聞的菠蘿單顆均重在1.5斤以上的高品質鮮果，每斤收購價可達人民幣3元；單顆均重1.3斤以上的鮮果，收購價為2.5元，鮮果收購價往往隨單顆重量遞減而下降。

大陸暫停台灣菠蘿進口的消息，也炒熱徐聞菠蘿的知名度。上海《界面新聞》指出，大陸最大農產品網路交易平台「拼多多」的數據顯示，截至3日下午4時的過去24小時內，徐聞菠蘿的搜索量年比增長11倍。報導稱，徐聞菠蘿的日銷量達到創紀錄的67萬斤，較去年同期增長235%，且訂單量還在進一步成長。

圖輯｜內地力推「徐聞菠蘿」 高鐵專列橫跨14個省市宣傳

高鐵專列專門橫跨14個省市，在西北、華東、華中市場宣傳推介「徐聞菠蘿」。（湛江日報）

徐聞縣菠蘿協會會長吳建連受訪時表示，預估今年徐聞菠蘿總產量約65萬噸，比前一年減少約5萬噸，但因早熟質優，目前價格已較去年同期上漲近三成。

不過大陸網路媒體《觀察者網》引述徐聞縣農業農村局人員說法指出，徐聞菠蘿今年價格上漲，主要與今年疫情比去年同期控制得好有關。而且徐聞菠蘿收購價新高3月1日前就出現了，應與大陸暫停進口台灣菠蘿無直接相關。

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