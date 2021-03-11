國產人工眼角膜料6月臨床使用　價格約5000美元僅為進口十分之一

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-03-11 09:00

全球超過1000萬人的眼盲由角膜病引起，而角膜病是僅次於白內障的第二大致盲眼病。目前，中國因角膜病眼盲的患者約有400萬人，雖然絕大多數人可通過眼角膜移植恢復視力，惟因眼角膜來源奇缺，不少患者只能被動地等待捐獻。 全國人大代表、山東省眼科醫院院長史偉雲周日（7日）透露，中國研製的人工角膜或於今年6月臨床使用，角膜病眼盲患者有望重見光明。

中國研製的人工角膜或於今年6月臨床使用。（網上圖片）

據介紹，角膜病眼盲的主要原因是感染和外傷，多發生於生活衛生環境較差的地區和收入相對較低的人群，比如中國的偏遠農村，東南亞、非洲等地都是角膜盲症高發地區。

在中國，角膜病患者中有5%-10％需要用人工眼角膜恢復視力，20％需要做板層角膜移植，60%-70％需要活體角膜進行全層角膜移植和內皮移植。

患者植入人工眼角膜示意圖。（網上圖片）

然而，傳統的角膜移植手術有兩大弊端。首先，角膜供體的來源困難。北京同仁醫院眼角膜科主任醫生曾表示，醫院每年登記需要做角膜移植的患者約1000人，但能夠得到捐獻角膜的患者僅百餘人，其餘患者要靠國內外兄弟眼庫支援或調劑角膜。

其次，由於眼角膜組織無血管，處於相對的「免疫赦免狀態」，因此眼角膜移植是器官移植中成功率最高，且排斥率最低。不過，供體眼角膜仍然會受到免疫系統攻擊，患者自身會有排斥反應，發生率一般約20％。因此，依賴於傳統的活體眼角膜捐獻並非長久之計。

史偉雲表示，患者裝上人工眼角膜後，若恢復良好可有1.0的視力。（網上圖片）

史偉雲表示，患者裝上人工眼角膜後，若恢復良好可有1.0的視力。目前，有 30多個臨床病人的視力都恢復到0.5以上。針對人工眼角膜的價格，史偉雲透露，目前美國的人工眼角膜費用約5萬美元（折合約39萬港幣），料國產人工眼角膜大概5000美元（折合約3.9萬港幣）。

（人民日報）