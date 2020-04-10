視力永久損傷可治療？內地科學家首次通過小鼠模型實驗成功

利用基因編輯技術，內地科學家首次在小鼠模型上，成功恢復永久性視力損傷小鼠的視力，同時還消除帕金遜症模型小鼠的病症。 相關研究論文周三（8日）國際權威學術期刊《細胞》（Cell）網上發表。

內地科學家成功恢復永久性視力損傷小鼠的視力，相關研究發表在國際期刊《細胞》（Cell）。（Cell官網）

據新華社報道，科技部、國家自然科學基金委、中國科學院等單位組織共同完成研究，通過基因編輯技術，成功誘導膠質細胞「變身」為神經元，為阿茲海默症、帕金遜症、青光眼等眾多神經退行性疾病的治療探索新途徑。

據悉，人類的神經系統包含成百上千種不同類型的神經元。在成熟的神經系統中，神經元一般不會再生，一旦死亡就是永久性的。而神經元的死亡，則會導致不同的神經退行性疾病。在常見的神經性疾病中，視神經節細胞死亡導致的永久性失明和多巴胺神經元死亡導致的帕金遜症尤為特殊，它們都是由於特殊類型的神經元死亡所導致的。

為了在成體中讓視神經節細胞和多巴胺神經元獲得再生，研究人員對小鼠模型的膠質細胞進行了基因編輯，設計了一套能夠特異性標記「穆勒膠質細胞」的系統，再將能誘導神經細胞形成的基因編輯系統，包裝成「病毒」，注射到小鼠的視網膜。

約1個月後，研究人員在小鼠的視網膜視神經節細胞層，發現了由穆勒膠質細胞轉分化而來的視神經節細胞。這些誘導而來的視神經節細胞，不僅可以對光刺激產生相應的電信號，還可以和大腦中正確的腦區建立功能性聯繫，將視覺信號傳輸到大腦，成功恢復視覺功能。

研究人員稱今後將從小鼠模型轉到靈長類模型，還需要進一步深入研究。（資料圖片/新華社）

進一步的研究還表明，通過這一基因編輯技術，還能將小鼠模型中特定區域的「星形膠質細胞」非常高效地轉分化為多巴胺神經元。轉分化而來的多巴胺神經元，能將帕金森模型小鼠的運動障礙，逆轉到接近正常小鼠的水平。

這項研究的負責人楊輝指出，儘管將膠質細胞轉分化為神經元的基因編輯技術在實驗室裡取得重要進展，但要將研究成果真正應用於人類疾病的治療，還有很多工作要做。研究人員今後將從小鼠模型轉到靈長類模型，進一步深入研究。

（新華社）