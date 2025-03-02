台灣69歲婦與「梁朝偉」訂婚　急欲匯款17萬　警員出手救下戀愛腦

近期，台灣一名69歲阮姓阿姨竟與香港男星「梁朝偉」訂婚，急需向這位「梁朝偉」墊付赴台住宿的酒店費用共17萬台幣。銀行詢問阮女士後，告知其這是交友詐騙，並向警方報警，在警方與銀行工作人員的合力勸說下，才阻止阮女士匯款。



綜合台媒報道，台北市松山分局中崙派出所日前收到銀行求助稱，該轄區內有民眾要轉帳17萬巨款，懷疑可能是詐騙。

警方到場後，阮女士自稱在香港認識「梁朝偉」的經紀人，並與港星「梁朝偉」朝夕聊天後日久生情，因「梁朝偉經紀人」近期急需處理梁朝偉來台住宿費用，請求阮女士幫忙匯款17萬台幣後，來台後再返還。阮女士還強調，她與「梁朝偉」已有婚約在身。

阮女士與假冒「梁朝偉」的詐騙集團的對話。（中時新聞網）

行員關懷提問後，阮女士又改稱要提領現金，購買價值17萬的Apple Store卡。警方當場要求阮女士撥打「梁朝偉」與其「經紀人」電話，皆無回應，不斷向阮女士勸說這是常見的「假交友」詐騙手法，最後阮婦總算放棄離去，驚險守住存款。

台北松山分局呼籲，詐騙集團時常以各種名義行使詐騙行為，民眾若接獲可疑電話或發現異常情形時，務必保持冷靜、細心查證，立即撥打台灣165反詐騙專線或110專線報案，以免因一時慌張亂了方寸，造成財產損失。