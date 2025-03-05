兩會｜首場「部長通道」開啟　各部委負責人受訪

今日（5日）上午9時，十四屆全國人大三次會議在北京人民大會堂舉行開幕會，會後舉行首場「部長通道」，解讀政策措施，回應社會關切。



交通運輸部部長劉偉：建設統一開放交通運輸市場 物流降成本

交通運輸部部長劉偉。（香港01直播截圖）

劉偉介紹，在全社會物流成本構成中，運輸成本佔50%以上。交通運輸部會同有關部門著力推動交通物流降本提質增效，取得階段性成效。2024年，全社會物流成本總共降低約4000億元，其中運輸成本降低2800億元，佔三分之二左右。

推進高質量發展 加快建設交通強國

教育部部長懷進鵬：加強人才培養 推動高等教育綜合改革

教育部部長懷進鵬。（香港01直播截圖）

DeepSeek和機器人是教育重大機遇

懷進鵬表示，DeepSeek和機器人在最近一段時間引起國內外廣泛關注，從一個方面也說明了中國科技創新和人才培養的效果。但與此同時，它也提出了面對重大科技變化和產業變革，教育如何應對，歷史上每一次重大科技革命和產業變革都對社會提出了特別重要的需求，尤其是對教育，所以它也是教育改革和發展的重大機遇。

優化教育資源配置 辦好縣域中學

優化現有的學科，並適度增強新的學科，同時會穩妥紮實推進雙一流高校本科擴容，大力提升職業教育。另外，今年中國將發布人工智能教育白皮書。

國家市場監督管理總局局長羅文：今年將集中整治涉企亂收費、亂罰款問題，從制度上防範「小過重罰」現象發生。

國家市場監督管理總局局長羅文。（香港01直播截圖）

大力促進平台經濟健康發展

羅文表示，今年將著力優化監管方式和手段，大力促進平台經濟健康發展。針對平台濫用「僅退款」規則，造成商戶款貨兩空的突出問題，將督促平台明確規則的適用範圍和具體情形；針對平台實施「自動跟價」「全網最低價」規則等突出問題，將督促平台規範促銷行為。在平台收費方面，將堅持以合理透明為目標，著力降低中小微商戶負擔。

羅文表示，當前，外賣騎手等新就業群體和消費者都反映，平台企業存在三個問題。一是算法不透明，二是大數據殺熟，三是刷單炒信。針對上述問題，市場監管部門將積極配合有關部門，加強綜合治理，督促平台企業提高算法透明度，優化算法規則，切實有力的保障新就業形態勞動者的合法權益。

國家金融監督管理總局局長李雲澤：統籌推進防風險強監管促發展，擴內需、着力推動金融資源優化配置

國家金融監督管理總局局長李雲澤。（香港01直播截圖）

金融行業穩健運行 資金供給量增價減

李雲澤表示，去年是金融監管總局全面履職的第一個完整年度，金融監管總局統籌推進防風險、強監管、促發展，「穩」的態勢和「進」的步伐都更加明顯。金融行業穩健運行，金融風險穩步收斂，金融改革穩妥推進，資金供給量增價減，金融服務提質增效。去年銀行業保險業新增資金投放超過30萬億元，新發放貸款平均利率下降0.6個百分點，經濟金融循環更加暢通有序。

去年共處置不良資產3.8萬億元 創歷年之最

李雲澤提到，2024年，金融監管總局加大了不良資產的處置力度，全年共處置不良資產3.8萬億元，創歷年之最，守住了不發生系統性風險的底線。

房地產融資協調機制目前審批貸款超過6萬億

李雲澤表示，房地產融資協調機制目前審批貸款超過6萬億，涉及已經交付和正在建設的住房超過1500萬套。今年重點抓兩方面的工作：一是支持穩樓市，持續推動融資協調機制擴圍增效，拉長白名單，讓更多符合條件的項目拿到貸款，堅決做好保交房工作。二是配合促轉型，抓緊研究制定配套融資制度，支持房地產發展新模式的構建，促進房地產市場持續健康發展。