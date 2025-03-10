全國人大代表街頭施針爆紅　兩會用逾300針　笑稱：走到哪扎到哪

全國兩會期間，政協委員和人大代表從全國各地聚集到北京參加會議。全國人大代表、河南省汝州金庚康復醫院院長宋兆普，卻被偶遇頻頻在街頭為人施針。原來，行醫多年的他習慣隨身攜帶醫針，宋兆普更透露，自己在兩會期間已經用了300多針，「走到哪兒扎到哪兒」。



《北京青年報》報道，宋兆普介紹，自己會隨身攜帶針灸包，在兩會期間已經用了300多針，有誰腰痛、腳痛、失眠都會找他針灸，「隨時隨地都可以幫人、助人、救人，是醫生的職責」。報道稱，宋兆普「針到病除」並非偶然，60多歲的他已經在旅途中救人10多次。

兩會期間，全國人大代表、河南省汝州金庚康復醫院院長宋兆普頻頻在街頭為人施針。（影片截圖）

《新華社》此前報道，宋兆普生於1964年，是河南省汝州市金庚康復醫院的黨支部書記、院長。從醫45年來，宋兆普心繫患者，用精湛的中醫醫術造福百姓。

《中國新聞網》報道，宋兆普帶領醫療團隊公益救治腦癱棄嬰達3200多名，其中有1500多名趨於正常化，820名陸續被國內外家庭收養，過上正常人的生活。數十年廣行善舉、大愛無疆，宋兆普先後被授予「全國勞動模範」「全國民族團結進步模範個人」「中華慈善獎慈善楷模」「全國助殘先進個人」「感動中原十大傑出人物」等一系列榮譽稱號。

宋兆普曾稱，自己只是一名普普通通的醫生，「在我看來，人生太短、太短，既然上天讓我成為一名醫生，就是讓我到世上來救人，那我一定要盡可能地多救一個就多救一個」。

全國人大代表、河南省汝州金庚康復醫院院長宋兆普。（北京日報）

作為全國人大代表，宋兆普長期關注基層醫療、中醫藥文化傳承等問題。今年，他圍繞著如何更好地傳承和發展中醫藥提出建議。

宋兆普建議，中醫藥管理部門整理、搜集中醫藥急救方法，為傳承推廣打下良好的基礎；將中醫急救技術納入《院前急救操作規範》，鼓勵中西醫結合急救模式；將中醫急救項目(如針灸急救)納入醫保報銷範圍，提升醫療機構參與積極性；加強技術研究與安全性保障，利用現代科技，進一步傳承創新中醫急救方法。對於循證醫學不能證明的，有普遍指導意義，療效明顯的中醫藥急救方法做先行推廣等。

同時，宋兆普建議盡快出台《傳統中醫保護促進法》，保護民間中醫，讓一些技能優秀的民間中醫擁有相應的法律地位，在丸、散、膏、丹的傳承中，發揮獨特的作用。