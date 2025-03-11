駐美大使謝鋒：「外資撤離中國論」宣告破產　中國大市場是必選項

據中國駐美國大使館消息，3月10日，中國駐美國大使謝鋒應邀向「春天里的中國」全球媒體對話會美國專場發表致辭，他表示「外資撤離中國論」宣告破產，「中國大市場是必選項」深入人心。



謝鋒說，面對經濟全球化遭遇逆風和回頭浪，中國始終堅持對外開放不動搖，持續擴大制度型開放、自主開放和單邊開放。日前發布《2025年穩外資行動方案》提出20條措施，《政府工作報告》又提出加大穩外貿政策力度，大力鼓勵外商投資，推動互聯網、文化等領域有序開放，擴大電信、醫療、教育等領域開放試點，充分體現以開放合作為世界發展賦能的誠意與擔當。

中國商務部表示，中國沒有出現大規模外資撤離的情況。（VCG）

中國已成為150多個國家和地區的主要貿易夥伴，去年新設立外商投資企業增長9.9%，今年1月英國、韓國、荷蘭對華投資增長324%、104%、76%，「外資撤離中國論」宣告破產，「中國大市場是必選項」深入人心。

謝鋒表示，目前中美關系面臨嚴峻挑戰，再次處於何去何從的關頭。美國極限施壓注定撞上南墻，打關稅戰、貿易戰損人更害己，禁限投資如同殺雞取卵，「以台制華」只會引火燒身。美方應該改弦易轍，回到對話合作的正確道路上來，同中方相向而行，本著相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，爭取中美關系實現穩定、健康、可持續發展。