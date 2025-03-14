賴清德談話加深兩岸敵對　央視今釋解放軍淮北艦實彈射擊畫面

賴清德3月13日下午發表針對中國大陸的17項策略，遭到大陸國台辦強烈抨擊。今（14）日上午，央視新聞發布解放軍東部戰區海軍淮北艦執行「常態化戰備警巡」任務的實彈射擊影片，顯示該艦進行多戰位同步訓練。



國台辦3月13日晚間回應賴清德談話時警告，「如果台獨分裂勢力膽敢突破紅線，我們將不得不採取斷然措施」。央視新聞14日上午則發布短片，並以文字說明，近期擔負「常態化戰備警巡」任務的淮北艦已進行多項戰備訓練，包括對空防禦、對海攻擊以及聲納跟蹤監測等作戰科目。

3月14日，央視新聞發布解放軍淮北艦發射飛彈的畫面，該艦不久前被披露擔負對台戰備警巡任務。（央視新聞）

報道指出，淮北艦對空部門模擬攔截「來襲」目標，對海部門則進行遠距離打擊訓練，針對中大型水面艦艇發起攻擊，以達到「打擊即重創」的效果。此外，聲納部門則根據海況調整參數，以確保目標跟蹤的持續穩定性。

影片內容顯示，舷號516的淮北艦發射導彈與艦砲，各式彈藥接連出擊。艦上官兵陳長康表示，「我們以常態化戰備警巡任務為牽引，在值更值勤、戰備訓練、日常管理等方面不斷優化創新，保持高度戒備狀態，高標準完成各項戰備任務」。

3月13 日，台總統府國安高層會議會後記者會，賴清德發表敞廳談話。（台灣總統府）

央視並未披露淮北艦此次演習的確切地點，但根據公開信息，該艦隸屬於解放軍東部戰區，不久前曾在台灣島周邊執行「戰備警巡任務」。官媒亦曾報道，今年元宵節當天，淮北艦曾向台灣海軍宜陽艦以通訊喊話，稱「元宵節是兩岸中國人的傳統節日」，並祝對方官兵及家人「元宵節快樂」，最後更以閩南語表示「順風順水攏吉利，團團圓圓嘸代誌」。

日前，中國兩會期間，解放軍與武警代表團發言人吳謙表示，近來民進黨當局加緊進行台獨分裂挑釁，妄圖「倚美謀獨」、「以武拒統」，這一行徑「必將受到歷史和正義的清算」。他強調，解放軍一向是「打獨促統」的「行動派」，「近年來繞島巡航、軍事懾壓已成常態」，並警告「台獨分子鬧得越歡，脖子上的繩索就會勒得越緊，頭頂上的利劍就會愈加鋒利」。