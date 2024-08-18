美國25歲華裔女慘遭吸毒男友虐殺　頸被扭斷喉嚨塞球　血屍泡浴缸

美國西雅圖驚傳駭人命案，25歲華裔女子週末到男友家玩，因吸毒而失控的男友將她殘忍殺害。她的遺體多處出現鈍器造成的外傷，喉嚨中甚至卡了1顆高爾夫球。閉路攝錄鏡頭拍下她與男友回家的最後身影，後者向警方認最後被指控犯下第1級謀殺罪與第1級攻擊罪。



《紐約郵報》17日稱報道，金郡（King County）的檢察官辦公室指出，死者為25歲的何姓華裔女子是姓氏譯音是何的Zoey Suyun He，她被發現時脖子遭扭斷、渾身是血躺在浴缸中。驗屍報告則提到她的頭部、臉部、頸部、胸部及四肢均有鈍器外傷，喉嚨甚至卡着1顆高爾夫球，死狀相當悽慘。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

警方展開後調查後，在鄰居的監視器中看到本月9日的畫面，只見何姓死者與26歲男友朱安迪（Andy Chu）一起拿着採購好的日用品、踏入家中，而這竟是何姓死者的最後身影。朱安迪10日被拍到獨自離家，後續被朋友以「情緒不穩」為由送醫治療，同日鄰居發現朱安迪的家漏水，警方和消防人員接獲報案、到場後便發現何姓死者的屍體。

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朱安迪10日被送醫後繼續失控，後續更因涉嫌對護士胸襲和攻擊被逮捕，隨後他向警方坦承自己正是殺死和姓女子的兇手，並補充說2人一起在家吸食名為「莫利」（Molly）的藥丸和大麻後，自己竟失控殺死女友，朱安迪表示依稀記得自己掐住女友脖子、扭斷並把她壓進浴缸，恢復理智時才發現自己早已闖下大禍。

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他目前被拘留的朱安迪被指控犯下1級謀殺罪和攻擊護士的1級攻擊罪，除了保釋金為500萬美元，他料在8月28日再次出庭。

《紐約郵報》17日引述官員稱，何女祖籍中國，在2022年立法會會期受聘於夏威夷州議會大樓。霍士新聞8月15日稱，何女在夏威夷長大，與朱安迪在同一所高中就讀，2人今年1月才開始交往。

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