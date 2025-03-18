比亞迪推「兆瓦閃充」技術　充電5分鐘續航400公里

3月17日，比亞迪舉行超級e平台技術發布會。比亞迪集團董事長王傳福宣布推出「兆瓦閃充」技術，電動車只要充電5分鐘就能續航400公里。



騰訊新聞《一線》報道，王傳福表示，在新能源乘用車領域，該技術擁有全球量產最高充電電壓1000V，最大充電電流1000A、最高充電倍率10C以及全球量產最大充電功率1MW（1000kw）。

比亞迪推出「兆瓦閃充」技術，電動車只要充電5分鐘就能續航400公里。（微博＠比亞迪）

比亞迪「兆瓦閃充」技術實現全球量產最高峰值充電速度，1秒2公里。（微博＠比亞迪）

王傳福介紹，「兆瓦閃充」技術實現全球量產最高峰值充電速度，1秒2公里。此前，行業最高充電5分鐘續航達到255公里，而「兆瓦閃充」技術可以充電5分鐘，暢行超過400公里，「提升充電速度，是解決充電焦慮的辦法，我們追求油電同速，充電時間和加油時間一樣短，徹底解決用戶電動出行的續航焦慮」。

比亞迪「兆瓦閃充」技術實現全球量產最高峰值充電速度，1秒2公里。（微博＠比亞迪）

比亞迪此次推出全球量產1000V高壓平台，計劃搭載到比亞迪唐L和漢L車型。（微博＠比亞迪）

比亞迪此次推出全球量產1000V高壓平台，計劃搭載到比亞迪唐L和漢L車型。按規劃，比亞迪計劃在全國建設4000座「兆瓦閃充站」，同時向社會資本開放技術，共同建設閃充站。