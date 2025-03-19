前涉密科研人員離職後炒股欠債　出賣大量國家秘密男子判死

國家安全部3月19日發文，指近期，國家安全機關破獲一起某科研單位工作人員私自拷貝、複製、並向境外間諜情報機關出賣大量國家秘密的間諜案件。



文章指出，劉某，原本是中國某科研院所助理工程師，自認為遭受不公平待遇沒有得到重用和提拔，對單位懷恨在心，選擇離職。離職前，他私自拷貝、留存了經手的大量涉密資料，準備伺機報復、要挾領導。

示意圖。（視覺中國）

離職後，劉某進入某投資機構工作，但他嚴重違反從業準則，借用父母、親友名義設立多個賬戶瘋狂炒股，賭徒心理終至投資失敗、債台高築。由於巨大的經濟壓力，他打起了手中涉密資料的主意，萌生了投敵叛國、倒賣情報的邪念。

文章指，劉某自恃有涉密單位工作經歷，「精心」設計了一整套兜售情報、逃避偵查的流程。他將交易目標鎖定為某境外間諜情報機關並主動投靠，與其達成初步意向後，便開始執行出境兜售計劃。為了盡快賺上第一桶金，他將涉密電子資料拆分打包、建立資料目錄，同時開通多個平台賬戶以便收取贓款；此後，他購買非實名IC卡和數張SIM卡，不斷變換通聯渠道，甚至使用多個化名掩蓋身份，利用提前商定的暗號暗語接頭。

示意圖。（視覺中國）

但境外間諜情報機關以極低的費用騙取了其手中的涉密資料後，就與他中斷了聯繫。劉某不久又再度攜帶涉密資料出境兜售。半年時間裏，他秘密輾轉多個國家，嚴重泄露了國家秘密。

劉某與境外間諜情報機關的聯絡情況被國家安全機關偵查發現並詳細掌握，國家安全機關依法對劉某實施抓捕。通過對劉某審查，其對自己所犯罪行供認不諱。

最終，劉某因犯間諜罪、非法提供國家秘密罪被依法判處死刑，剝奪政治權利終身。