首航東北 東航C919首飛上海虹橋至瀋陽航線
撰文：林芷瑩
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3月30日上午11時19分，東航C919執飛MU6339航班，從上海虹橋起飛抵達瀋陽桃仙國際機場，標誌着C919首次飛抵東北地區，開啟「上海虹橋—瀋陽」航線的商業運營。
東航C919機型執行上海虹橋—瀋陽往返航班號為MU6339/6340，每日一班往返，去程航班上午9時10分從上海虹橋機場起飛，11時40分抵達瀋陽；返程航班中午12時55分從瀋陽起飛，下午3時40分抵達上海虹橋。
據介紹，執行首航任務的C919飛機機號為B-658E，機身有「閃耀中國紅」塗裝，還具備全國產客艙局域網服務功能。客艙內的每個座椅都有「客艙局域網」提示標籤，能夠為旅客提供更加豐富靈活的機上娛樂體驗。旅客可通過具有Wi-Fi功能的移動個人電子設備，在開啟飛行模式後，進入局域網平台，看電影、玩遊戲享受精彩旅程。
截至2025年3月30日，東航C919執飛上海虹橋—成都天府、上海虹橋—北京大興、上海虹橋—北京首都、上海虹橋—西安、上海虹橋—廣州、北京大興—西安、上海虹橋—太原、上海虹橋—重慶、上海虹橋—武漢、上海虹橋—香港、上海虹橋—瀋陽、西安—廣州等12條航線，通達10座城市。東航C919已累計安全飛行超2.3萬小時，執行商業航班超9600班、承運旅客突破127萬人次。
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