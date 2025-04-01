小米SU7自撞爆燃3死　自動煞車疑未觸發　小米一天市值蒸發800億

3月29日晚上，有3名女大學生從湖北自駕小米SU7到安徽銅陵，在高速公路撞上護欄後引發爆燃，3人均死亡，網傳消息指車輛着火後車門無法打開。財聯社報道，受小米SU7事故事件影響，小米集團港股午後開盤後大幅走低，至當日收盤跌5.59%，市值較上一交易日縮水800億元。



另外，內媒也質疑為何自動煞車系統未觸發。報道指，至今小米未與死者家屬聯繫，一名死者父親羅先生受訪時表示，「看到小米的聲明很氣憤」，他批評小米事發當天派專家組到現場，但並沒有跟家屬有過任何接觸，也沒有給出相關說法。



3名女大學生在事故中死亡。（網絡圖片）

3名女大學生在事故中死亡。（網絡圖片）

涉事車輛。（南方都市報）

事故現場。（南方都市報）

涉事車輛原貌。（網絡圖片）

事發僅有兩秒反應時間

3月29日22時44分，一輛小米SU7標準版在德上高速公路池祁段行駛過程中遭遇嚴重交通事故。

小米官方表示，「事發路段因施工修繕，用路障封閉自車道、改道至逆向車道。車輛偵測出障礙物後發出提醒並開始減速。隨後駕駛員接管車輛進入人駕狀態，持續減速並操控車輛轉向，隨後車輛與隔離帶水泥樁發生碰撞，碰撞前系統最後可以確認的時速約為97km/h。」

小米公布的數據顯示，涉事車輛事發前使用智能輔助駕駛，事故發生前1-3秒始進入人駕狀態。有死者家屬質疑，「當時的情況，誰能2秒鐘反應出這個事態來？2秒鐘之內誰能立馬切換呢？」

涉事車輛。（南方都市報）

《澎湃新聞》報道，其中一位遇難者小羅的媽媽表示，孩子當時開的是智駕，「當時的情況，誰能2秒鐘反應出這個事態來？2秒鐘之內誰能立馬切換呢？」

自動緊急煞車疑未觸發

值得注意的是，儘管部分還原了事故過程，但小米在聲明中並未提及事故車輛的自動緊急煞車系統（Autonomous Emergency Braking，AEB）狀態，同時也未對事故車駕駛員家屬有關「事故發生後車門無法打開」的問題進行回應。 另外小米至今未與死者家屬接觸，也引發批評。

涉事車輛。（正在新聞）

有汽車領域資深專業人士表示。根據《界面新聞》引述一位智慧駕駛技術人員的分析，小米SU7標準版沒有光達，純視覺模式在夜間辨識效果相對欠佳，可能有障礙物辨識不夠及時到位問題。另外，在車輛行駛速度超過100km/h之時，由於偵測距離相對有限，AEB存在沒有觸發可能性。

在先前的宣傳資料中，小米汽車方面曾展示了小米SU7 AEB在夜間120km/h遇靜止故障車緊急煞車的功能。

對此小米回應稱，小米SU7標準版有前向防碰撞協助工具包括碰撞預警 (FCW) 和緊急制動 (AEB) 兩個子功能，作用物件是車輛、行人、二輪車三類目標，其中AEB功能工作速度在8-135km/h之間。這個功能和行業同配置的AEB功能類似，目前不響應錐桶、水馬（路障）、石頭、動物等障礙物。