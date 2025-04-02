撞爛「521萬法拉利」鐵騎士絕望呆坐畫面瘋傳　網民嘆：人生完了

一名台灣網友近日在FB社團「爆廢公社」發出照片，只見一輛黃牌重機（重型電單車）與要價2221萬元（台幣，下同，約521萬港元）的法拉利Purosangue發生碰撞，法拉利的車頭嚴重凹陷，而一旁還坐著一名眼神茫然的男子，疑似就是重機騎士。



畫面曝光後，引發熱議。

騎士在事故後呆坐路邊，神情木然。（Facebook@爆廢公社）

騎士在事故後呆坐路邊，神情木然。（Facebook@爆廢公社）

有關照片在網上瘋傳，惹起熱論。（Facebook截圖）

也有網友認為錯在法拉利司機 點圖放大看看事發情形：

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這宗事件發生在昨日（1日）下午5點左右，一輛黃牌KTM-390 Duke行經高雄復興路與建盛街路口時，疑似因煞車不及撞上一輛法拉利Purosangue，騎士當場在空中翻轉一圈，所幸並無大礙。事後有網友發出照片，只見疑似是騎士的男子一臉空洞坐在法拉利旁的板凳上，眼神盡是滿滿絕望，令人看了相當不捨。

事實上，Purosangue是法拉利的首款休旅車（SUV），搭載V12引擎，3.3秒完成破百加速衝刺，0～200km/h只需10.6秒，極速上看330km，2022年一推出就引發轟動，一度讓車商停止接受訂單。而它的「身價」也相當不凡，台灣售價為2221萬，因此若事故肇責最終歸究於騎士，他恐怕將面臨天價賠償。

對此，不少網友也紛紛在留言區哀悼：

「他值得有個椅子坐」

「電單車就算只有一成責任也要陪到脫褲」

「就算他路權大，責任給他一成就好，也可以讓他哭出來」

「人生又有新的奮鬥目標」

「他是在思考他人生的下一步該如何走」

「賠不出來只能一輩子領現金了」

「真的笑不出來」



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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】