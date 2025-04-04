東莞一地發鼓勵生育新政　三胎最高獎5萬每月補貼500元

3月31日，廣東東莞一地發布鼓勵生育新政，對生育二孩、三孩的家庭提供獎勵補貼，最高獎勵5萬元（人民幣，下同），每月最高發放補貼500元。



據廣東東莞長安鎮廈邊社區居委會微信公眾號「和諧廈邊」3月31日消息，為助力實現人口長期均衡發展，廈邊社區制定《長安鎮廈邊社區股東生育獎勵辦法》，推出生育獎勵，為符合條件的家庭提供實質性的經濟支持。

目前《長安鎮廈邊社區股東生育獎勵辦法》已正式實施，針對符合政策生育二孩、三孩的戶籍股東家庭，分別給予生育獎勵和育兒補貼：生育二孩一次性獎勵20000元，並每月發放300元育兒補貼，直至孩子兩周歲止；生育三孩一次性獎勵50000元，並每月發放500元育兒補貼，直至孩子三周歲止。

少子化等問題愈趨嚴重之際，「三孩政策」的配套措施備受關注。（中新社）

實施後，近日已有部份合資格家庭收到生育獎勵及關愛禮包。獲得5萬元3孩獎勵的莫偉均夫婦表示，感謝社區支持，他們深知這份獎勵背後蘊含的社會責任與期望，表示未來會更加努力，用心養育下一代，把這份愛傳遞下去，為社區的繁榮貢獻自己的力量。

另外一對收到獎勵的莫敬東夫婦也感慨稱：「這項獎勵政策既是物質上的幫助，更是精神上的鼓舞，它讓我們感受到社區對新生家庭的重視與關懷。我們會用心陪伴孩子成長，傳遞愛與責任，將孩子培養成樂觀向上、對社會有貢獻的人。」

公開資料顯示，廈邊社區地處東莞長安鎮西南部，總面積約4.7平方公里，下轄廈邊、沙邊、坳頭三個股份經濟合作社，本地常住人口3000多人，外來人口約6萬人。2024年，社區居組兩級經營總收入進一步增長至1.89億元，純收入達1.66億元。目前該政策僅針對當地戶籍人員。