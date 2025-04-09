美104%關稅生效　胡錫進：中國報復措施在路上　韌性絕非美國可比

美國政府正式向全球86個國家及地區開徵「對等關稅」（reciprocal tariffs），其中對中國進口貨品徵收高達104%的關稅。



官媒《環球時報》前總編輯胡錫進9日（周三）在該措施生效後發文稱，相信中國的報復措施已經在路上，中國對此已經做了明確警告。中美貿易戰將進一步升級。



2025年4月2日，美國華盛頓，圖為特朗普在白宮玫瑰園宣布「對等關稅」措施。（Reuters）

胡錫進的文章稱，特朗普團隊渴望這是一場勝利的貿易閃電戰，用關稅大棒讓各國一舉下跪。但他們錯估了世界，這注定要打成埋葬他們政治名聲的持久戰，成為混亂、但他們自己遭受風打浪擊最猛烈的汪洋大海。

文章稱，經濟秩序大亂，最難撐的將是美國自己，特朗普團隊幹的事情打破了常理，不僅招國際社會譴責，而且一直被美國國內疑慮的目光審視著，被他的政敵反對和算計著，他蠻幹的時間窗口很小，他非常渴望速勝。

文章稱，中國以穩健著稱，定力雄厚，我們有充足時間和資源與特朗普關稅打下去。隨著時間一天一天過去，我們的優勢將會顯現並擴大，中國社會的韌性絕非美國可比。看一看誰能笑到最後！