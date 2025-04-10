特朗普關稅｜兔主席提六點建議：中國要拿出｢戰時｣狀態應對貿易戰

中共元老任仲夷之孫任意（網名「兔主席」）於2025年4月10日發表文章《中國應對貿易戰的幾條建議（及局勢分析）》，《香港01》獲授權轉載。



2025年4月2日，美國華盛頓白宮玫瑰園，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）就「對等關稅」發表講話。（Reuters）

今天的帖子分幾個部分。第一部分，點評特朗普關稅政策的臨時調整；第二部分，對格局稍加分析；第三部分，中國下一步要注意的幾件事（也是建議）。

第一部分：點評特朗普的政策調整

昨天，特朗普在社交媒體上發帖，臨時決定調整政策，宣稱將對中國的關稅進一步提高到125%（也就是在第二任期間加征的104%的基礎上進一步提高21%），在90天內暫緩執行對大多數國家「對等關稅」，但維持10%的普遍關稅。

中美歐最新關稅形勢（01製圖）

快速點評：

1.特朗普對黨內、業界和市場讓步了。（Bill Ackman這幾天發起輿論攻勢，一直公開提出對關稅給出90天的緩衝期）

2.市場非常歡迎這個舉動，美股大漲，以資「獎勵」。人們認為，特朗普最終對Trump put低頭——這個總統還是得看股市的臉色。也由於這個反轉太過劇烈，可以合理猜測特朗普圈層可以通過內幕交易謀利

3.關稅並沒有撤除，貿易戰還在進行。10%的普遍關稅也是關稅；「對等關稅」只有90天的緩衝期，靴子號稱還要落地，博弈還在繼續

美國總統特朗普（Donald Turmp）對各國打開關稅大戰，引發全球巿場動盪。（Reuters）

4.特朗普希望通過設置高牆，倒逼企業到美國投資，重振製造業。然而對於企業來說，投資需要確定性，關稅不能朝令夕改。如果美國政府把關稅確定下來，達到了一定的絕對稅率水平（太低也不行），並且十年到十五年不變，形成很強的確定性，企業才會選擇通過投資重新布局供應鏈。結果，特朗普在4月2日推出，與黨內、幕僚、業界、市場、輿論界博弈了半天，結果一周就暫緩執行，形同兒戲，這就是典型的朝令夕改。他未來是繼續加征關稅，還是選擇就此取消呢？如果我把供應鏈布局到了東南亞，此時還需要向其他國家或美國本土轉移麼？當然是觀望。在關稅來回變的情況下，沒有企業會把產業遷回美國，而會選擇觀望。而且不僅如此，由於未來存在各種不確定性，還會收緊投資和招聘。（因此，特朗普幕僚中主張關稅的一派，都認為關稅應該長期化）

5.對於美國消費者也是。一是囤貨（提前採購），二是收緊開支（因為價格提高了），三是現金為王，或者買點黃金（股市也有不確定性）。企業和消費者收縮疊加作用，會導致經濟增速放緩，乃至進入衰退。

2025年4月2日，美國華盛頓，圖為特朗普在白宮玫瑰園宣布「對等關稅」措施。（Reuters）

6.帶有短期性，且增量並不大的關稅，很容易被供應商傳遞給消費者。原來十塊錢的東西賣十一塊錢。這些不至於從根本上影響消費，最後是政府變相給社會徵稅，此舉的結果，實際上是減少減稅政策帶來的影響。

7.特朗普在選舉時就宣稱要對所有國家加征10~20%的普遍關稅；對中國加征60%的關稅。現在推出的關稅，實際上大致符合他當初的計劃，「回到了原點」，只不過因為中國反制，他額外對中國加征了60%的關稅，代價更大，同時把盟友關係及市場搞得一塌糊塗。

第二部分：格局分析

如筆者昨天在《特朗普政府到底打什麼算盤，以及中美未來格局》裏所寫的，研究美國政策，不能只盯着特朗普，必須超越特朗普。特朗普是個「病人」，把政府變成了「草台班子」，是對美國政策和戰略的最大干擾。但這不代表特朗普背後沒有「高人」，不代表美國沒有「高人」。所以我們要看看他的幕僚是怎麼想的。專業人士是怎麼想的。共和黨黨內共識是什麼。共和黨與民主黨兩黨共識是什麼，朝野共識是什麼，各方的最大公約數是什麼。我們要設想：如果特朗普不在了，美國的長期方向是什麼。

（這也是昨天我們分析美國經濟顧問委員會主席史蒂夫·米蘭（Stephen Miran）講話的原因。戳：今日看點#112 大佬熱議特朗普貿易戰（米蘭、達利歐、馬斯克……））

由於關稅實施，日用品價額或上漲。圖為：紐約一雜貨店（Grocery Store）。（Getty）

那麼，美國目前的最大公約數是：第一，美國要振興本土產業，一定程度保證自己的技術自主、供應鏈安全、帶動就業；第二，在全球範圍內維護美國霸權地位及美國主導秩序的同時，要兼顧美國民眾的利益（即在「全球主義」與MAGA的「美國優先」之間找到某種中間地帶；第三，美國要維護自己的盟友和夥伴，在此基礎上，構建一個以美國「太陽」為中心的生態體系；第四，中國是美國最大的競爭對手。美國應該聯合所有的資源，對付中國。

以上是各方的中長期共識。

在關稅問題上，我們看中遠期，大概率的終局是，關稅不會是0，而是保留關稅。但美國會構建一個「分級」的關稅體系，根據各國與美國的地緣政治經濟的「遠近親疏」、「三六九等」關係，決定關稅的水平。據此，針對盟友的關稅可能很低；針對對手國的關稅可能很高。

特朗普再上任後，隨即發起關稅戰，有經濟學家及貿易專家估計，不少日常用品價格將上漲。圖為2025年2月11日，紐約一名市民在超級市場內購買罐頭食品。（Getty Images）

這個目標可能在特朗普任內就會實現，或由特朗普的共和黨繼任者，或民主黨政府實現。屆時，美國可能會把針對大多數其他國家（尤其是美國秩序下的傳統盟友國家）的關稅減免，最終只保留針對中國的。中國在這個「分級」體系里置於末位。這就是終局。現在我們看到的是終局的雛形，而且可能在加速發生。

第三部分：中國接下來的應對（除了反制措施外）

除了對美國應有的反制措施外，中國可能還需要注意以下幾個方面：

1.打好輿論戰線。貿易戰就是輿論戰、輿情戰、信息戰。巴菲特說，關稅是「戰爭行為」；特朗普盟友、金融界大佬Bill Ackman說，特朗普關稅是「經濟核戰」。他們說「戰」的時候，是認真的，不是一種修辭。所以，貿易戰不是普通的經貿往來，不是外交的一部分，而是不帶硝煙的現代戰爭。前幾天也有外媒指出，這次貿易戰是在社交媒體上展開的，可謂前所未有。由此可見，輿論戰線極為重要，可謂第一戰場。目前美國的情況是，所有的主流媒體都在和白宮唱反調，企業大佬、特朗普的盟友、知識界都在公開拆台，輿論極度混亂，這些聲音對精英有影響，也會輻射老百姓。可想而知，在這樣混亂的局面下，很難合力將政策堅持下去。這裡給出的建議是，在輿論陣線方面，中國要拿出「戰時」的緊繃狀態，各界對外要朝向一個方向，一個目標。這個問題絕非兒戲。

特朗普（Donald Trump）關稅戰開打後，美國不論商家或是消費者，都惶惶不安。（YouTube@TVBS新聞網）

2.穩股市。傳統戰爭看人員傷亡和設備損失。貿易戰看經濟指標。但經濟指標一來滯後，二不直觀，三和普通人未必有直接關係。最直接的指標是什麼？現在有這樣一種傾向，就是把中美較量看成是股指PK——哪個市場跌得多，就認為哪方受到的傷害大。股市成了貿易戰場的「風向標」，成了士氣和信心的表現，成了輿情的一部分。股市上升或下降，都對情緒有放大和擴散作用。此外，也要看到股市下跌對實體經濟是有影響的。

1）股市下跌或波動會減少資本市場的空間，影響實體企業的融資，影響投資人的退出和回報預期。這些因素最終會影響企業與產業的發展；

2）股市下跌，會對投資者的財富效應產生負面影響，使其更加不願意消費，不利於內需；

3）很多普通人其實並不關心貿易戰，覺得距離自己的生活很遠。但股市一旦調整，一來可能現實利益受損，二來有放大的恐慌效應，三來士氣下降，甚至有戰敗心理。簡言之，股市下跌 = 最大的負面輿情。

我們在美國已經清楚的看到。特朗普最終還是得為股市低頭。

從這個角度看。「貿易戰」實際上也是「金融戰」，股市就是前沿「戰場」。要有「戰時」的緊繃狀態與作戰思維，不能局限於「和平時期」的市場化操作。由此，為了穩信心，穩預期，穩士氣，該護盤時要果斷護盤，包括資金入市、引導正面預期等。這些恰恰是舉國體制的優勢。

3.要表達出「談」的意向和姿態。《人民日報》社論提到了，該談的還要談，不放棄談。但民間很難接收到這個點。中美談判可以起到穩定劑、定心丸的作用——哪怕只是談起來。民間害怕中美就這麼槓下去了。所以，對外也要釋放一些正面信號，即我們也在和美方接觸。

這一條，本質上也是預期管理的一部分，即對民間傳達什麼信號的問題。中國老百姓的心態，還是和諧社會，不希望衝突。

2025年4月7日，中國外交部發言人林劍召開例行記者會。（外交部網站）

4.提振內需：近幾年，中央反覆提到要提振內需，已經把提振本土消費作為長期戰略。在中美貿易戰、全球貿易不平衡加劇的情況下，我們可以清楚看到，我們最堅實的後盾是14億人的本土市場。特朗普為什麼如此霸道？因為他認為沒人能夠離開它的3億人消費大市場——中國及其他國家都依賴他的市場，而為了追逐他的市場，願意做出妥協。中國俗語：「求人不如求己」、「自己動手、豐衣足食」、「飯碗牢牢端在自己手裡」。最終，對外減少對美國及出口市場的依賴，優化和各國的貿易結構；對內減少國內市場的「內捲化」、消化產能、轉型經濟結構，提高人民群眾的福祉，需要的是一條——強大的內需。眼下面臨的最大挑戰，還是需求側問題。須知，這個問題不是新問題，而是老問題。但中國有個特點，「越壓越強」，「窮則變，變則通」，「有危便有機」，「矛盾向相反的方向轉化」，「反者道之動」，「天無絕人之路」，相信辯證法。因此，貿易戰剛好是順勢解決（而非加重）國內有效需求不足的機遇/契機。下一步，可以把政策工具包和資源集中投放到提振內需方面，同時讓資源向中低收入和弱勢群體及有特定政策導向需求的領域（例如婚姻、生育）傾斜。重點是：範圍要廣，力度要大，速度要快。

此外，在提振內需方面，還有一個細項建議，即大力發展本土旅遊業，把旅遊上升到更高的經濟戰略層面（至少和首發經濟、銀髮經濟、冰雪經濟地位相當）具體而言，不只是提升國內居民的旅遊消費需求，而是要把外國人吸引到中國，讓他們到中國本土消費。這一能補充和帶動內需，二能創造就業和稅收，三能發展服務經濟，四能幫助講好「中國故事」（在國際上講中國故事的最有效辦法，是請外國人到中國來轉一轉）。如果把旅遊設定為目標的話，就要大力發展相關的產能（且是高質量服務能力），做好配套措施，併到國際上積極宣傳。關於這個問題，筆者擇日專門探討。

李強主持召開經濟形勢專家和企業家座談會。

5.與其他國家及貿易集團接觸，洽談貿易合作。美國把自己當做世界中心（「太陽」），過去還講講道義理念，現在也不裝不演了，退回到赤裸裸的霸權，以威壓、霸凌的方式構建自己的「單極」生態體系，同時試圖「孤立」中國。政治的本質是什麼？讓自己的朋友越多越好，讓對手的朋友越少越好。這時，中國必須主動「出擊」，結合自己的理念和資源，構建自己的朋友圈。與美國的霸凌不同，中國相信「人類命運共同體」，「共商共建共享」，一道謀發展、謀大同。不久前，中國政府與日、韓、歐盟都進行了接觸，洽談經貿合作，對民間起到了很好的預期引導作用。民眾最希望看到的就是這種景象。「東邊不亮西邊亮」，廣闊天地，廣泛撒網。用好我們的資源，把我們的朋友搞得多多的。下一步需要主動的、廣泛「出擊」，美國退群，不影響其他國家繼續發展全球化，一起構建美國以外的經濟共同體。東盟、拉美、歐洲、南亞、中亞、中東、非洲……中國和各個國家與貿易集團應當廣泛接觸，拓展多元市場，並且展現出積極主動的態勢、「攻勢」。如能和其他貿易集團達成一個積極的結果，將對信心有重大提振作用。眼下，特朗普把矛頭對準中國，有包圍中國之勢，使得中國在這方面的突圍努力尤其重要。對這些舉措必須積極宣傳，讓我們的民眾能夠看到，提振士氣。

6.穩產業。2018年以來的中美貿易戰增加了企業的出海邏輯。這些年，很多出口企業為了捕捉美國市場，在各種因素的作用下（包括美國客戶的建議），把業務/供應鏈布局到了越南、墨西哥等國，由此「借道」美國。過程中，有的企業也發現了投資目的國的本土市場，但很大一部分需求還是指向美國。企業出海有很多好處，幫助企業國際化、提升競爭力、減少國內內卷競爭，提升國際上的市場份額、收入與利潤；加強中國和投資目的國的經濟聯繫、優化和這些國家的經貿關係（幾乎所有國家都希望中國企業投資、產業、就業、稅收，而不是出口商品）。這些國家也有地緣政治的價值——很多都是「一帶一路」國家。出海有很大的積極意義。

然而，也要看到出海的風險。

第一，對於企業自身而言，對政策風險和地緣政治風險的估計有可能不足。越南/東南亞就是一個例子。如果美國後續維持對越南的「對等關稅」，就會破壞很多企業將供應鏈布局到這些國家所能得到的商業回報。所謂「吃一塹長一智」，所有人都有一個在百年不遇之大變局裡「交學費」的過程。

2023年11月29日，北京，鏈博會各企業展台，SHEIN希音。（視覺中國）

第二，企業的出海邏輯未必和國家戰略完全「對齊」。換言之，企業從生產效率角度看，會認為某個地方最好，但這個地方未必是我們在地緣政治上優勢或優先度最強的地方。現在，墨西哥就是一個典型的案例——中國企業布局墨西哥，希望「借道」打入美國市場。但在最終的博弈里，墨西哥可能會向美國妥協與傾斜，同時犧牲中國企業的利益。這第二個風險和第一個風險，本質可以歸為一個風險，即都是地緣政治風險。

第三個風險是產能的轉移：中國企業將國內的產能帶到國外，其客觀結果就是把產業、就業、稅收甚至技術給帶出去了。當年發達經濟體的「產業空心化」，就是這麼一點一點發展出來的，到最後把自己的工業基礎老本都給丟了，還在國內製造了嚴重經濟、社會、政治問題。MAGA和「美國優先」、特朗普的上台，貿易戰，都和「產業空心化」有關，美國再把矛盾輸出給全世界。這一條歷史教訓我們一定要看清楚。

2025年4月9日，美國華盛頓，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮橢圓形辦公室簽署行政命令。（Reuters）

短期內，如果中國企業把產業帶到國外，可謂「正中美國下懷」——他們要的就是把供應鏈從中國遷移出去。優則本土生產；次則友岸外包，反正不能在中國。而產業外移肯定會對中國經濟有壓力——影響就業、稅收——因此不可能有利於提振內需（內需是我們前面所說的一個目標）。

但也要看到，如果把中國看做一個「太陽」，構建所謂的「生態體系」的話，我們最大的優勢是什麼？產能！管理、經驗、人才、技術、品牌。其他國家希望從中國得到什麼？所謂「授人以魚不如授人以漁」，希望中國「幫扶帶」，幫助他們把產業也扶持起來，也就是走我們當年走過的路。產業，是我們最主要的資源稟賦。未來，我們可能必須在其他國家進行投資和產業布局，幫助發展本地產業，而不能單純出口中國製造商品。在優化與各國的雙邊貿易關係進程中，這一條至關重要。

這裏就看到了一個相互存在「張力」和矛盾，需要平衡的點。一是出海投資，二是維護本土產業。現在要防止的是：在美國對中國貿易戰的情況下，企業亂了陣腳，在缺乏風險預判、缺乏協調情況下帶有一定盲目性、機會主義性質的出海。最壞的結果是：企業出海投資遭遇風險；國內產業轉移（進而帶來就業、稅收及內需問題）。這是需要統籌研究的。舉國體制必須發揮作用。還是那句話，當下不是和平時期，不能簡單用市場角度看待問題，而要將其上升到國家戰略層面，統籌規劃。

作為對策，要對依賴美國市場的行業企業進行全面摸底，了解企業的經營環境和想法考慮。要儘可能將產業穩住。特朗普變化莫測，從理性角度講，企業最安全的做法也是「以不變應萬變」，等待觀望。不能輕易進一步向海外轉移供應鏈（這裡不包括已經在海外構建的產業鏈的調整部分）。政府要了解他們的情況，引導他們的預期。

李強主持召開經濟形勢專家和企業家座談會。

更加實際的是，給予相關產業、企業更多的幫助，助力他們度過一時的經濟挑戰。過程中，筆者認為，最好的方法，不是供給側政策（直接將資源給到企業），而是需求側政策——要將資源給到民眾，給到消費者。這樣，民眾有獲得感，而企業則需要在競爭的環境中爭取這些資源。

萬變不離其宗，歸根結底，還是一個擴大國內有效需求的故事。

以上是針對應對美國貿易戰的幾條建議。