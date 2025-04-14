中國首季外貿進出口穩中向好　3月進口同比降3.5%　出口增13.5%

國務院新聞辦公室於4月14日舉行一季度經濟數據新聞發布會。海關總署副署長王令浚於會上介紹，2025年首季中國外貿總體表現穩中向好，進出口規模創歷史同期新高，結構持續優化。有關對台灣貿易的數據亦顯示，中國首季自台進口激增，單季貿易逆差擴大至346.4億美元。



據海關總署統計數據顯示，以人民幣計算，今年第一季中國貨物貿易進出口總值達10.3萬億元，按年增長1.3%。其中，出口為6.13萬億元，增長6.9%；進口為4.17萬億元，下降6%。按月度趨勢看，1月份進出口下降2.2%，2月份持平，3月份則回升至增長6%。此外，中國3月進口同比下降3.5%，出口同比增長13.5%。

被稱為進出口風向標的「廣交會」於4月15日開幕。（視覺中國）

民營企業為外貿增長主力之一。首季民企進出口達5.85萬億元，增長5.8%，佔全國總值56.8%，較去年同期上升2.4個百分點。同期，外商投資企業進出口2.99萬億元，增長0.4%，佔比29%。

中國對共建「一帶一路」國家進出口亦表現穩健，首季總值為5.26萬億元，增長2.2%，佔比達51.1%。其中，對東盟進出口達1.71萬億元，按年增長7.1%。

在產品結構方面，機電產品進出口總值達5.29萬億元，增長7.7%。出口增長較快的品類包括家用電器、筆記本電腦與電子元件；進口方面則以自動數據處理設備零部件、船舶及海洋工程裝備表現亮眼。其中，「自動數據處理設備及其零部件」單項進口金額按年大增85%。

2021年10月22日，中國建造的首艘大型郵輪H1508，在中國船舶集團（CSSC）旗下上海外高橋造船有限公司的船廠建造。（Getty）

值得關注的是，中國與台灣地區的貿易數據呈現明顯逆差趨勢。據海關總署14日公布資料顯示，以美元計算，3月中國自台進口金額達206.668億美元，按年大幅增長34.5%；同期對台出口67.142億美元，增長7.9%。單月對台貿易逆差高達139.5億美元，首季累計逆差已擴至346.4億美元。首季中國自台進口增長17.8%，對台出口增長8.3%，兩岸貿易增速均優於整體對外貿易水平。

有關對台進口增長品類，雖海關未公布具體數據來源，但分析認為兩岸貿易擴大與高端電子產品與設備零部件進口密切相關。

對於當前國際貿易形勢，王令浚指出，美國近期濫用關稅措施，不僅對中美雙方，也對全球貿易構成負面影響。中國已第一時間實施必要反制措施，以維護自身正當權益及國際公平正義。他強調，海關系統將繼續推進智慧海關與國際合作，促進通關便利、提升監管效能、加強反私打擊，支持中國外貿穩中有進。