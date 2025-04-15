「天塌不下來」底氣何來？中國外貿首季成績給足了答案

國務院新聞辦4月14日舉行新聞發布會，介紹2025年第一季中國外貿進出口情況。海關總署新聞發言人、統計分析司司長呂大良在回應外部形勢挑戰時明言「天塌不下來」，此番表態隨即引發關注。



根據海關總署公布的數據，今年第一季中國貨物貿易進出口總額達10.3萬億元（人民幣，下同），同比增長1.3%。其中出口6.13萬億元，增長6.9%；進口4.17萬億元，下降6%。面對全球經濟動能不足、貿易保護主義升溫與地緣政治風險加劇等外部壓力，呂大良表示，中國出口確實面臨複雜嚴峻的外部形勢，但是「天塌不下來」。

《北京青年報》旗下新媒體「政知見」同日發表新聞評論，指出中國外貿穩中有進的底氣，來自多方面的結構性支撐。

評論指出，從經營主體來看，民營企業作為第一大外貿主體，第一季進出口增長5.8%，佔總體比重提升至56.8%。外資企業則為中國對接全球的重要橋樑，實績企業數量達6.7萬家，創下近三年同期新高，總進出口額達2.99萬億元，已連續四季增長。

中國進出口結構加速變化，對未來中國外貿有深遠影響。（VCG）

其次從地區布局看，廣東、江蘇、浙江、上海、北京、山東、福建等七大外貿省市合計進出口達7.78萬億元，佔全國總值的四分之三。中西部地區亦展現承接產業轉移潛力，進出口總額達1.84萬億元，年增8.7%，比全國平均高出7.4個百分點。

再從貿易夥伴來看，中國對170多個國家和地區的出口均實現增長。其中對歐盟貿易總額達1.3萬億元，年增1.4%。儘管中美關係受關稅爭端影響，但雙邊貿易一季度仍實現1.11萬億元、年增4%，一如呂大良強調，「這兩個數字就是最好的回答」。

與此同時，中國與「一帶一路」共建國家之間的貿易亦創歷史新高，達5.26萬億元，佔中國外貿總額的比重提升至51.1%。其中與東盟貿易額達1.71萬億元，增長7.1%，穩居中國最大貿易夥伴。

2024年9月11日，第九屆一帶一路高峰論壇在香港舉行。（廖雁雄攝）

在產品結構方面，裝備製造業產品進出口增長7.6%，佔外貿「半壁江山」。自主品牌產品出口增長10.2%，比重提升至22.8%。新能源產品出口亦表現亮眼，風力發電機組、鋰電池和電動車出口分別增長43.2%、18.8%和8.2%。

針對美方頻繁以各種藉口對中方徵收關稅的做法，呂大良回應指出，這不可避免地對全球貿易產生負面影響，但中國透過市場多元化、推進高水平對外開放、擴大進口等舉措，持續提升供應鏈韌性與競爭力。

文章最後引述官方觀點指出，中國內需市場廣闊，是穩定外貿的重要後盾。當前與未來一段時期，中國將持續擴大高水平開放，以「自身的確定性應對外部的不確定性」。