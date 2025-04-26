飲食陷阱｜快吃/防腐劑易肥增糖尿風險　1食法比速食耗熱量多25倍

每到假期大部分的人也會趁此機會休息充電，除了跟家人聚餐吃飯，甚至有些民眾已經擬定計劃要在家當「沙發馬鈴薯」吃零食耍廢。



減重醫師提醒，若想維持良好體態，除了可以練習吃飯細嚼慢嚥之外，也可以留意少吃加工食品如零食薯片等等，因為這些食品裡面都含有防腐劑，即使沒有吃多，長期下來也會導致肥胖找上門。

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醫師建議吃飯慢慢吃 體重就能快快降

在這個什麼都要講求快和效率的時代，醫師鼓勵民眾慢慢吃飯，原因是因為慢慢吃，可以讓你減少變胖的可能性。《英國醫學期刊》曾發表的一個研究，日本九州大學醫學院的研究人員分析了近6萬人在5年內定期接受體檢的病歷。除了體重，腰部尺寸和血液測驗，還有完成詳細問卷，包括他們通常是否吃快、正常或吃慢。研究顯示，和大口快速吃東西的人比較，慢慢吃的人肥胖的可能性少42%。這個研究也發現晚餐後吃點心，和睡前2小時吃東西，與體重增加密切相關。

台灣內湖常春診所院長劉伯恩指出，吃快的人不只吃得更多，也必然伴隨較大的血糖急遽上升，他進一步說明，現代人生活繁忙，常常只花10分鐘不到就快速吃完一份正餐，這樣做長期下來不只會消化不良，變胖代謝都是讓人頭痛的問題，從醫學上的角度來看，吃太快會導致血糖飆升、腸道吸收不佳，加劇胰島素阻抗，使血糖不穩定，形成惡性循環，進而使體重增加。

此外，他補充說明，細嚼慢嚥累積的能量消耗，比狼吞虎嚥多出25倍。同時，好好咀嚼還能增強餐後腸泌素（incretin）的分泌，如內源性的飽足感信號—類升糖素胜肽-1（GLP-1），能增加飽足感，達到減少食物攝取效果。

4招養成易瘦體質（按圖👇👇👇）

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防腐劑也是肥胖元凶之一

丙酸是一種常用的食品防腐劑。劉伯恩指出，過去發表在《科學轉化醫學》（Science Translational Medicine）期刊的研究發現，用低劑量的丙酸餵食白鼠，結果白鼠的體重增加，並且出現胰島素抗性。

他解釋，長期食用防腐劑會造成人體肥胖或罹患糖尿病，常見於一般加工食品的防腐添加劑，種類還多樣化，一般會加在使用的麵粉類食物，如常見的糕點、麵包、餅乾都有可能吃到。如果一次吃太多或經常吃，也有可能產生消化道症狀。而此類人工合成化學劑很多都含有磷的成分，長期大量使用，肝功能及腎功能皆會出現損害疑慮。

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劉伯恩強調，像防腐劑此類的化學製劑，在大量使用時會干擾人體的新陳代謝運作，甚至會讓身體產生「慢性發炎」的反應。這些負面生理狀況，都會直接或間接使能量的代謝受到干擾，使過多的熱量囤積在體內而發胖。他也提及在臨床門診中，許多人抱怨只是吃了一兩包零食，就會肚子胖很難瘦回去，其潛在原因就是這些人工化學成分在作怪。

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