旅遊注意｜空少揭飛機「2飲料」衛生極惡劣　同業認同：充滿細菌

許多人在搭機出國吃飛機餐時，都會麻煩空服員提供飲品或開水。



不過，美國就曾有一名空服員透過拍片的方式呼籲乘客們，千萬不要在飛機上喝咖啡，因為「非常髒」。貼文曝光後，立刻引發熱烈討論，許多同業也深表認同。

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根據《每日郵報》報導，一名在美國某航空公司任職的空服員Kevin，曾透過TikTok拍攝一段短片，呼籲乘客們搭機時千萬不要飲用機上的咖啡，建議在登機前就先買好，

飛機的水箱幾乎不會洗，我不敢想像那裡面有多少黴菌與細菌，而我們平常就是用這些水來煮咖啡。

Kevin表示，幾乎每一間航空公司都會要求空服員在清理咖啡壺或水壺時，將液體直接倒進廁所馬桶，但因為擔心茶水飛濺出來，故大家往往會把水壺貼近馬桶，直言此舉很可能導致細菌跑進壺中。

這段影片曝光後，迄今已吸引超過72萬人次觀看，眾人也紛紛留言表示，

「嚇到我了，我以後絕不在機上喝咖啡」

「不得不說，飛機上的咖啡跟茶都很難喝」

「酒是飛機上唯一安全的飲料」



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另外，也有一些同業認同Kevin的說法，

「千萬別喝推車上的任何飲料，尤其是有加冰塊的」

「我們確實需要把咖啡倒進廁所馬桶，且水箱中充滿大腸桿菌，所以咖啡確實不太適合飲用」



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