日本修例禁加害奈良鹿！遊客1行為惹怒「神之使者」鹿傷人案增7倍

隨著新冠肺炎疫情趨緩，許多民眾都會選在連假期間與家人或朋友一起到外地旅遊，享受難得的休閒時光，然而旅遊也要注意當地與旅遊相關的新規定，避免白跑一趟，甚至可能違法被罰款。日本奈良縣近日就推出了嚴格的新規定，明文禁止任何對奈良鹿加害行為，警方也會加強巡邏，呼籲遊客與鹿保持距離。



日本奈良縣近日就推出了嚴格的新規定，明文禁止任何對奈良鹿加害行為。（視覺中國）

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日本奈良修新法：嚴禁暴力傷害奈良鹿

奈良鹿被當地人視為「神的使者」，受到法律保護，遊客在與鹿互動時應遵守當地規定，避免觸摸或餵食不當食物，以確保人鹿安全共處。不過近年來卻傳出奈良鹿慘遭不當對待的事件，去年（2024）7月就有一段影片在社群媒體上流傳，一名男子在奈良公園對鹿隻施以暴力，包括拍打鹿頭、踢擊鹿隻，導致鹿隻驚慌逃跑；消息曝光後引發公憤，警方已加強巡邏，並呼籲遊客與鹿保持適當距離。

不料，同年7月又有遊客將沾有糞便的鹿仙貝餵食奈良鹿，並拍攝影片上傳，引起日本民眾的不滿。奈良縣政府強調，奈良鹿為國家天然紀念物，任何傷害或不當對待鹿隻的行為均屬違法。根據奈良公園截至去年9月的最新統計，因遊客不當行為導致的鹿隻攻擊事件顯著增加，受傷人數為去年的7倍，部份傷者需送院治療。

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對此，日本知名YouTuber在9日PO文表示，經過9個月的「護鹿活動」，奈良縣政府終於採取行動，正式宣告針對鹿的「暴力行為」已被列為禁止活動，而這也讓他感動直呼：

「如果我們繼續發聲，我們就能改變未來」

「不管是好是壞，它都產生了影響。下一階段是，如果鹿成為受害者，政府會怎麼做？感謝大家的支持。」



根據該名YouTuber附上的《奈良縣立都市公園運營條例》最新公告可見，此事起源於去年7月那段踹踢、毆打奈良鹿的影片，這類行為除已觸犯《文化財保護法》並面臨處罰，且今後不僅針對這些特定案例，凡是導致鹿「喪失、毀損、或幾乎達到毀壞」程度的各種加害行為也將受到規範，以加強對「奈良鹿」的保護。

針對《奈良縣立都市公園運營條例》中「禁止行為等」的部份，新增對天然紀念物「奈良鹿」的加害行為，其中造成鹿體傷害的暴力，或其他具有傷害可能性的行為都被歸類為「加害行為」。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：日本旅遊注意了！觀光客「做1事」受傷人數1年暴漲7倍…政府出手管制：嚴禁加害神的使者】