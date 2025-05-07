又一日軍｢慰安婦｣制度受害者去世 內地記錄在冊倖存者僅7人
撰文：許祺安
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據《新華社》報道，5月7日凌晨1時許，日軍「慰安婦」制度受害倖存者小瑞奶奶（化名）在湖南華容縣去世，享年96歲。截至目前，經研究中心調查確認的中國大陸地區登記在冊的日軍「慰安婦」制度受害倖存者只剩7人。
報道指，小瑞奶奶1930年生於湖南華容。1943年春夏之交，13歲的她不幸被進村日軍抓獲。日軍將擄掠而來的女性集中囚禁在當地據點，對她們進行了殘忍的性奴役。這段遭遇給小瑞奶奶身心造成了巨大傷害，此後70餘年，她一直保守着這個秘密。
2021年5月，小瑞奶奶在家人支持和陪伴下，向中國「慰安婦」問題研究中心湖南調研小組講述了她曾遭受的暴行。通過口述、實地調查及查閱當地縣誌和文史資料，研究中心確認了小瑞奶奶原日軍「慰安婦」制度受害倖存者的身份。
小瑞奶奶的晚年生活寧靜安樂，只是遺憾於沒能得到日方的道歉和賠償。5月7日，研究中心志願者接到小瑞奶奶家人通知，小瑞奶奶因年老體衰於當日凌晨1時許去世。
2024年8月，研究中心調查小組確認2位老人的受害倖存者身份，使中國大陸地區登記在冊的日軍「慰安婦」制度受害倖存者從原先的7人增至9人。2024年12月，湘奶奶（化名）在湖南去世，受害倖存者剩餘8人。隨着小瑞奶奶去世，受害倖存者只剩7人。
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