日本國立公文書館首次公布多份侵華日軍細菌戰部隊留守名簿文件
撰文：林芷瑩
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5月14日，日本國立公文書館首次公開了多份侵華日軍細菌戰部隊留守名簿文件。
《央視新聞》報道，5月14日，應日本細菌戰研究專家、滋賀醫科大學名譽教授西山勝夫等人要求，日本國立公文書館首次公開了侵華日軍「榮字1644部隊」「波字8604部隊」「波字8609部隊」留守名簿文件。
留守名簿屬於檔案文件，其中包含當時日軍部隊成員的姓名、出生日期、戶籍、職種、兵種等信息。
抗日戰爭時期，日軍在中國多次發動細菌戰，對中國人民造成了極大傷害。在日軍各支細菌戰部隊中，除了臭名昭著的731部隊之外，還有設在東北的關東軍100部隊、設在北京的1855部隊、設在南京的「榮字1644部隊」、設在廣州的「波字8604部隊」等。
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