華為發布兩款鴻蒙電腦　支援與超過1100款外部設備互聯互通

5月19日，華為發布兩款鴻蒙電腦，是鴻蒙操作系統（HarmonyOS）首次在電腦端正式發布。



最新發布的兩款鴻蒙電腦為HUAWEI MateBook Pro和HUAWEI MateBook Fold非凡大師。其中，18英寸的HUAWEI MateBook Fold非凡大師是華為首個創新形態的電腦，使用了大尺寸折疊屏鉸鏈，在7.3mm的超輕薄機身內搭載了兩個3.5mm的高性能金剛鋁風扇，是目前全球最輕薄商用摺疊電腦、全球最大商用摺疊屏電腦。

HUAWEI MateBook Fold非凡大師實體鍵盤與虛擬鍵盤。（新華社）

在價格方面，HUAWEI MateBook Pro售價7999元起；HUAWEI MateBook Fold售價23999元起。

據介紹，鴻蒙電腦研發上市歷經5年，投入上萬名研發人員，布局專利達2700多個，實現操作系統移動端與桌面端的生態統一。

裝有鴻蒙操作系統的HUAWEI MateBook Pro。（新華社）

華為常務董事余承東在發布會上介紹，鴻蒙電腦通過「軟件、硬件、端側、雲側」深度整合，用戶可體驗多屏協同、觸控交互、分屏操控等全新交互模式。同時，鴻蒙操作系統實現從操作系統內核到應用生態全鏈路自主可控，具有「一次開發，多端部署」能力，開發者可基於一套工具完成多終端應用開發，減少開發時間成本與人力投入，提升開發效率。

截至目前，鴻蒙電腦已實現與超1100款外設設備的互聯互通，已有超150個專屬電腦生態應用加速適配，覆蓋通用辦公、設計創作、實用工具、金融理財、影音娛樂、教育學習、遊戲等場景，上架融合應用數量達1000款，預計年底將支持超過2000個融合生態應用。