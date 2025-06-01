奧運冠軍樊振東加盟德甲　中國乒協開明表態：尊重意願，全力支持

中國國家隊主力乒乓球選手樊振東即將踏上德甲賽場。6月1日，德國薩爾布呂肯俱樂部（1. FC Saarbrücken TT）通過社交媒體宣布，樊振東將於2025-2026賽季正式加盟，參加德國乒乓球甲級聯賽及歐洲冠軍聯賽。



據內地媒體報道，目前正處於巴黎奧運後調整期的樊振東，計劃通過全國比賽與海內外俱樂部賽事循序恢復狀態。中國乒協亦於當日回應，表示理解並尊重運動員的個人意願，並將全力支持與保障樊振東保持良好競技水平，為乒乓球事業再創輝煌。



對於該消息中，樊振東已回應表示，「我真的很期待在沙亞布呂肯和德甲的新挑戰，體驗新的環境——並與球隊一起贏得更多的勝利。」

球隊經理則對於這一切驚訝稱：「我們仍然無法100%相信。但這是現實，樊振東會為我們效力。這不僅是一個絕對的體育里程碑，也是我們球會和德國以及歐洲乒乓球運動的重大時刻。」

德甲乒乓聯賽則被視為歐洲最高水平聯賽之一，其地位可比中國的乒超聯賽。沙亞布呂肯則是2011年成立的德國乒乓球球會。之前同屬上海的尚昆也在此效力。目前陣中有法蘭西斯卡，莫雷高德，達科。

過去數年，中國乒超也曾吸納包括瑞典選手莫雷加德在內的多位外援參戰，展現出愈發開放的聯賽交流氛圍。如今樊振東走向國際賽場，不僅為個人開闢新賽道，也為中國乒乓球拓展更廣泛的國際影響力。

根據中國乒超賽程公示，2025年聯賽第一階段將於6月9日至11日於河北雄安展開，其後將陸續於福建、新疆及江蘇等地進行階段性賽事與總決賽。而樊振東的德國之旅也會吸引中國球迷將目光投向歐洲。

對於中國頂級乒乓球選手加入海外俱樂部，中國乒協這次表態無疑展現了開明與戰略兼顧的態度。一方面，支持國內運動員「出海」有助於其職業生涯發展與商業價值的釋放；另一方面，也促進中國與國際體壇的民間交流，在運動文化、聯賽制度、培訓理念等方面形成互相交流學習的機制。

值得留意的是，樊振東此次並非如過去走向海外的中國運動員一般，直接入籍德國進行轉會，其仍為中國籍，仍保留代表中國隊參加國際賽事的資格，國家和球迷皆無需擔憂他「流失」於海外。此外，從「乒乓外交」開始，中國乒乓一直是中國重要的軟實力之一。因此長遠而言，讓樊振東這類頂尖國手走上國際舞台，亦是一種軟實力輸出，進一步提升中國體育國際話語權。