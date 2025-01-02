乒乓︱WTT四大金主全來自中國　網民：拿我們贊助還敢欺負樊振東?

撰文：吳慕兒
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中國乒乓球3大星將樊振東、陳夢和馬龍退出世界排名，在中國引發的熱論持續不退，當中「WTT長期贊助商只有4個」一度登上熱門搜尋，揭示這個專責管理所有乒乓球相關商業及賽事業務的機構，最大金主全部來自中國。
消息一出，再次觸發評論及網民怒火：「拿着中國的贊助，欺負中國的運動員？」

樊振東退出世界排名，在中國引發的熱論持續不退。（Getty Images）

退出世界排名風波矛頭直指WTT

近日中國3星將退出世界排名的風波，令主管乒乓球賽事業務的世界乒乓球職業大聯盟（World Table Tennis, 簡稱：WTT）備受各方抨擊，樊振東和陳夢均明言，退出世界排名原因跟WTT最新的退賽罰款規定有關。

危機中理應「拆彈」的WTT，卻向二人來個強硬回應，指出罰款安排是WTT創立至今一直存在，語氣和姿態之狠辣令外界譁然，也令更多外地著名球手公開表達不滿。身為中國乒協主席的劉國梁，昔日曾是國乒主將和國家隊總教練，他站在球員角度批評WTT，可是他本人正是WTT最高主管，也在國際乒聯身居第一副主席高職，公關災難未能拆解，反令外界窮追不捨向WTT「起底」。

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中國乒協主席劉國梁同時兼任國際乒聯（ITTF）和世界乒乓球職業大聯盟（WTT）高職。（Getty Images）

「四大金主」全部來自中國

中國媒體指出，WTT長期贊助商為：水井坊、百歲山、中國農業銀行、英利奧地膠，四間公司全部來自中國，被球迷俗稱為「四大金主」。

根據WTT官方資料，白酒生產商水井坊2022年1月成為WTT全球頂級合作夥伴，同年7月礦泉水品牌百歲山也獲同一身份。同一個月運動地板供應商英利奧地膠成為WTT全球供應商，至於中國農業銀行則在同年9月成為WTT中國區戰略合作夥伴。

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水井坊、百歲山、中國農業銀行、英利奧地膠四間中國企業，被視為WTT「四大金主」。（微博）

「拿着中國的贊助，欺負中國的運動員？」

這四家中國贊助商被指撐起WTT大部分營運經費，近日的退出世界排名風波下WTT受盡質疑，有內地輿論怒斥：「拿着中國的贊助，欺負中國的運動員？」網民不約而同齊呼：「贊助商看到了沒，為國爭光的運動員被如此對待，老闆們心痛嗎？」

《中國體育報》曾指出WTT賽事門票收入豐厚，單以今年9月至10月期間在北京上演的中國大滿貫為例，單是門票收入已高達5700萬人民幣，加上京能集團、理想汽車等15間企業成為賽事官方贊助商，另獲2500萬人民幣商業贊助收入。而賽事總獎金僅為1400萬人民幣。

此外，WTT來自中國的贊助商遠不止上述「四大金主」，李寧是WTT的全球服裝贊助商，另一合作夥伴長安汽車，亦不時為大賽冠名贊助，體育用品生產商紅雙喜的名字也常常在WTT賽事中出現。

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長安汽車亦不時冠名贊助WTT賽事。（Getty Images）

內地網民一致撐球員

樊振東、陳夢表明不滿WTT的退賽罰款規定，而退出世界排名，有指每退出一個分站賽事，便要被罰款5000美元。網民對此也是紛紛表達不滿：「比資本家還狠，至少打工人打工了還能拿到工資，而運動員球打了拿不到獎金還要倒貼」、「強制運動員連軸轉參賽，並且加大罰款力度的霸王條款，真的對項目發展有正向作用嗎？」

有人甚至提出質疑：「WTT北京大滿貫號稱賽事收入幾千萬，每年招商收入幾個億，之前新加坡大滿貫地膠上還給菠菜公司打廣告，運動員卻要自掏腰包打比賽，不參賽就罰款，請問錢都進誰的口袋了？」亦有人力撐一班球手：「球員只是做了正確的事情，WTT賽程密集，強制參賽，肆意更改規則，票價奇高卻對球員隨意欠薪。」

劉國梁與樊振東。（Getty Images）
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36歲的馬龍也退出了世界排名。（路透社）
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