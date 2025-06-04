廣西南寧稅務人員酒後衝突釀1死1重傷　官方否認多人參與聚餐

據內媒報道，6月3日廣西南寧市上林縣一名稅務人員在參與聚餐時，酒後與同桌人員發生沖突當場身亡，另有一人在沖突中受重傷。



4日，死者所在稅務分局的一位幹部證實了兇殺案的存在，但是他否認自己當時在場並參與了酒局。上林縣稅務局辦公室羅主任稱，警方到場時只有嫌犯、傷者和死者在現場，且嫌犯和傷者都是醉酒狀態，目前案發原因不明。

內媒《指尖新聞》引述爆料人說法表示，命案的發生時間是2025年5月16日淩晨，聚餐是在5月15日晚開始的。據該人介紹，參與聚餐的是廣西上林縣稅務局三里稅務分局的幾名稅務人員和幾名社會人士，聚餐地點在上林縣塘紅鄉萬福村的一個飯店。

爆料人稱，三里稅務分局的一位幹部李某鴻可能也參與了聚餐，幾個人在聚餐期間喝了不少酒。目前尚不清楚是什麽原因導致酒桌上發生了沖突，他只知道一位潘姓稅務人員在沖突中身亡，另有一人在沖突中受重傷，目前仍在醫院救治。

4日中午，參與聚餐的李某鴻向內媒證實潘某的確在沖突中身亡，但是他明確表示自己並未參與那次聚餐，案發時自己並不在現場。

上林縣稅務局辦公室羅主任事後稱，經與公安部門對接，他了解到，死者當天是因為老家一位老人去世，回老家與街坊吃飯發生的沖突。警方接到報警到場時，現場只有嫌犯、傷者（報警人）和死者，一共3人。羅主任稱，據他了解並沒有其他稅務局的工作人員參與那次聚餐，由於嫌犯和傷者都處於醉酒狀態，所以目前警方也沒有查清案發原因。

截至目前，官方未對事件作出正式回應及通報。

值得注意的是，6月1日，6月1日，中共中央曾公開通報湖北皇崗及安徽安慶的2起黨員幹部在學習教育期間違規吃喝、嚴重違反中央八項規定精神典型問題，且均發生人員死亡的惡性情況。