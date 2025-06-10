中國前5個月外貿進出口總值17.94萬億 出口增7.2% 進口降3.8%
撰文：鄭寧
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據內地海關總署6月9日公布數據，今年前5個月，中國貨物貿易進出口總值17.94萬億元，同比增長2.5%，增速較前4個月加快0.1個百分點。其中，出口增長7.2%，進口下降3.8%。
今年前5個月，中國出口10.67萬億元，增長7.2%。其中出口裝備製造業產品6.22萬億元，增長9.2%，占中國出口總值的58.3%。出口電動汽車增長19%、工程機械增長10.7%、船舶增長18.9%、工業機器人增長55.4%。
海關總署統計分析司司長呂大良介紹，今年以來，作為中國製造業脊梁的裝備製造業發展勢頭良好，為外貿穩定增長提供了有力支撐。前5個月，裝備製造業產品對中國整體出口增長的貢獻率為73%，其中5月份高達76.9%。
從地區來看，前5個月，中國中部地區進出口1.5萬億元，增長11.1%，增速領跑全國。在中部崛起戰略的推動下，中部6省積極打造內陸地區改革開放新高地，外貿發展潛力不斷釋放。同期，中國外資企業進出口5.21萬億元，增長2.3%，占進出口總值的29%，拉動同期中國整體進出口增長0.7個百分點。
呂大良前5個月，中國有進出口實績的外資企業數量超過7.3萬家，為5年來同期最高，月度進出口值連續4個月增長。中國堅定不移擴大高水平對外開放，始終是外商理想、安全、有為的投資目的地。
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