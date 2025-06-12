新增印尼　中國擴大240小時過境免簽政策　覆蓋國家擴至55個

中國國家移民管理局12日發布公告，自2025年6月12日起，印度尼西亞公民可適用240小時過境免簽政策便捷來華，中國240小時過境免簽政策適用國家增至55國。



目前，印度尼西亞、俄羅斯、英國等55國人員持有效國際旅行證件和確定日期及座位的聯程客票，從中國過境前往第三國或地區，可從北京、上海等24個省（區、市）60個開放口岸中的任一口岸免簽入境，並在規定區域停留活動不超過10天。停留期間可從事旅遊、商務、訪問、探親等活動，工作、學習、新聞採訪等需事先批準的活動仍應辦妥簽證。

海口機場的印尼遊客。（視覺中國）

據國家移民管理局相關負責人介紹，將印度尼西亞增加為240小時過境免簽政策適用國家，是加強中國與東盟國家交流合作的重要舉措，有助於提升中印尼兩國合作交往良好勢頭，推動貿易、投資更加便利高效，促進文明互鑒和民心相通。下一步，國家移民管理局將持續深入推進移民管理制度型開放，不斷優化移民出入境便利政策，持續提升外國人來華旅行、生活便利度，以更加優質的管理服務措施歡迎更多外國朋友來到中國。