婚宴霸王餐？內地老闆嫁女擺252圍指定要東星皇帝蟹　食完拒找數

大陸浙江嘉興一場252桌的豪華婚宴，引發52萬元人民幣的欠款糾紛。



一名商人為女兒舉辦婚宴，指定要用東星斑、皇帝蟹等高級食材，卻在婚宴結束後以價格過高為由，拒絕支付食材費用，供應商已準備提告追討欠款。

內地一名商人為女兒舉辦婚宴，指定要用東星斑、皇帝蟹等高級食材，卻在婚宴結束後以價格過高為由拒絕支付食材費用。（微博影片截圖）

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據《江南都市網》、《九派新聞》報導，浙江嘉興桐鄉的豬肉商王師傅表示，一名相識超過十年的錢姓老闆委託他為女兒的婚宴採購食材。錢姓老闆要求婚宴規模達252桌，並特別指定要使用東星斑、皇帝蟹等高級海鮮食材。

不過，婚宴結束後，當王師傅向錢姓老闆請款時，對方卻以海鮮總價52萬元人民幣太高為由拒絕付款。

錢姓老闆質疑王師傅「灌水」，要求按成本價加20元人民幣來結算，並要求王師傅提供海鮮供應商的成本價單據。王師傅以涉及商業機密為由拒絕提供，並強調所有食材均經過錢老闆方面驗收，沒有所謂「價格虛高，質量不達標」的問題，他在這場酒宴採購中只賺取7000元人民幣差價。

浙江嘉興電視台《小新說事》節目報導，記者曾建議讓錢姓老闆先支付沒有爭議的部分，即先支付十多萬元人民幣的豬肉費用，但錢姓老闆同意後又反悔。

事件曝光後，王師傅按要求將海鮮採購原始單據交給錢姓老闆查看，但錢姓老闆認為事件被曝光令他丟臉，仍拒絕支付款項。

此外，一名餐具供應商也在事件曝光後現身，指控錢姓老闆同樣拖欠6萬元人民幣餐具費用。目前，王師傅已聘請律師，準備透過法律途徑追討欠款。

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