帶頭消費還是違規吃喝？　重慶區書記高洪波帶頭「下館子」引熱議

6月29日，重慶市榮昌區委書記高洪波帶頭下館子、請客消費的影片在網絡廣泛流傳。高洪波說，「我來買單，哪個都不準搶」，「我們要帶頭消費，帶領消費」，引發公眾對「領導請客」與「違規吃喝」的討論。



據網傳影片與光明網報道，高洪波當日在一家夫妻小店餐廳聚餐，請客人員包括一名老師、一名全國勞模、一位全國人大代表與90後創業者等。他預付2000元，實際消費1108元，店家還退回多收餐費及「抹零」8元。高洪波表示，「請大家吃飯，就是要讓大家感受一下榮昌的營商環境，人間氣，煙火味。」

這並非高洪波首次提倡「帶頭消費」。早在1月6日榮昌區經濟工作會議上，他便呼籲幹部「買新衣、下館子」，以實際行動拉動消費，營造城市活力與經濟韌性。如今在中央嚴抓違規吃喝的背景下再次「現身下館子」，其言行引發正反評價。

據此前報道，中央紀委國家監委網站於6月公布兩起嚴重違反中央八項規定精神的典型案例，包括湖北黃岡市和安徽安慶市多名幹部組織、參與違規宴請，甚至導致2人死亡。中央點名批評「小圈子、小團體」歪風不止，強調「整治違規吃喝決不是一陣風」，違規吃喝實為「舌尖上的腐敗」，可能成為權力尋租、利益輸送的溫床。

此後，一則「吃一碗麵被罰3000元」的通報再次觸動輿論神經。安徽渦陽農村商業銀行兩名客戶經理僅因午餐與客戶同吃6元幹扣麵，被認定「可能影響履職公正」，分別遭核減績效3000元，支行行長亦連帶受罰。

客戶請吃6元一碗麵，2銀行經理各遭重罰3000元。

在這樣的氛圍下，高洪波的「請客影片」再次引發熱議，觸碰「政策執行」與「現實需求」的邊界。輿論評價多集中在幾方面：有人認為其言行是用行動在紓解經濟壓力、提振消費信心；亦有人質疑其是否借「消費」之名進行另類公關，甚至擔憂是否為「打政策擦邊球」；亦或者是高洪波的「個人秀」。

在當前紀律高壓下，這場輿論風波亦顯示內地基層官場將政策簡單化的爛政表現。一些地方將「整治違規吃喝」簡化為「禁止吃喝」，「一刀切」地阻絕幹部與群眾之間的正常交往。實際上，不少地區的基層幹部已出現「不敢吃、不敢聚、不敢請」的情緒。

筆者近日於甘肅採訪時亦觀察到，當地宣傳部門人員在午飯與晚餐時間選擇自行離席、不與外來記者共餐，原因正是「最近嚴抓八項規定」，擔心觸碰紀律紅線。除此之外，所到城市幾乎全都嚴格限制「陪同人員」的數量安排，務求減少不必要接觸與可能被誤解的接待行為。

這種擔憂顯示出規則政策與實際效果之間的落差。嚴查違規吃喝本無可厚非，是反腐與建設清廉政府的重要抓手；但另一方面，治理須「有針對性」「講方法」，如若不加辨別、過度懲罰，反將傷害正常經濟活動與人際往來。

人民網於6月18日發表評論指出，各地集中整治違規吃喝，劍指公款濫用與權力尋租，但也點出部份地區將「禁止違規吃喝」簡化為「禁止吃喝」，是一種形式主義的懶政做法。評論明確表示，「不吃不喝，經濟不活」「紀律要鬆綁」等觀點皆屬錯誤，黨的紀律從無所謂「鬆綁」一說。

文章強調，整治必須「精準」，要將「紅線」「綠燈」「尺度」劃清楚，既要堅決打擊公款吃喝、酒桌交易等腐敗溫床，也要為自費聚餐、親友小酌亮出「綠燈」，避免將嚴管異化為「一刀切」。