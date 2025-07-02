中國民航局回應禁無3C尿袋上機：起火事件頻發、電池質量參差不齊

《人民日報》報道，中國民航局此前發佈緊急通知指，自6月28日起，禁止旅客攜帶沒有3C標識、3C標識不清晰、被召回型號或批次的充電寶乘坐境內航班。



民航局表示，發佈這項緊急通知有多方面考慮，包括全球民航發生多起由旅客攜帶充電寶引發的不安全事件、充電寶中含有的鋰電池具有固有的危險性以及電池產品質量參差不齊等。



但內媒記者採訪了解到，從26日起已經有很多機場開始執行這一政策，不少沒有3C認證的充電寶只能被留在機場。（新聞晨報）

3C標識。（央視新聞）

中國民航局有關部門負責人表示，發佈這項緊急通知有多方面考慮：

一是今年以來，全球民航發生多起由旅客攜帶充電寶引發的不安全事件。1月28日，一架釜山航空的飛機由於旅客行李中的充電寶引發火災事故，致使飛機行李架燒穿，機體嚴重受損。3月20日，香港航空一架杭州飛往香港的飛機，行李架中的充電寶燃燒導致行李架起火，後航班備降至福州長樂機場。截至目前，2025年中國民航已發生15起旅客充電寶起火冒煙的事件，給航空安全和旅客生命財產造成了嚴重威脅。

二是充電寶中含有的鋰電池具有固有的危險性。鋰電池一旦受到外部因素干擾，如高溫、擠壓、碰撞等，極易引發內部短路，進而產生大量熱量。當熱量積累到一定程度，可能引發電池的熱失控，導致起火、爆炸，且過程具有起火快、威力大、撲滅難等特點。

三是電池產品質量參差不齊。近期，國家市場監管總局通報移動電源質量國家監督抽查情況，在抽查的149批次移動電源中發現有65批次產品不合格，不合格率佔比達43.6%。目前，市場上充電寶的生產廠家眾多，一些假冒偽劣的充電寶內部電池的電解液質量差、隔膜性能不佳，容易出現漏液、短路等問題。有的充電寶在設計和製造過程中未充分考慮安全保護措施，缺乏有效的過充、過放、短路保護功能，在使用時存在較大安全隱患。如果這些質量不過關的充電寶被攜帶上飛機，將極大增加航空運輸安全風險。

杭州蕭山機場給每個通過安檢的充電寶貼上當地印發的綠色安全貼紙。（小紅書截圖）

在淘寶、拼多多等電商平台上，有人售賣3C認證貼紙，以幾元人民幣就可購買1000張。（互聯網）

據介紹，通知的發佈是按照《中華人民共和國民用航空安全保衛條例》和國際民航組織《危險物品安全航空運輸技術細則》要求，根據市場監管部門的強制認證管理範圍，明確有質量缺陷的鋰電池產品不可以進行航空運輸，體現了民航業對安全隱患「零容忍」的態度。

為何未設置「緩衝期」？

中國民航局有關部門負責人解釋，目前，國家市場監管總局已對存在質量問題的充電寶採取撤銷或暫停3C認證等監管措施，而充電寶召回工作需要一定時間過程，在此期間，存在安全隱患的產品一旦進入航空運輸環節，將對航空器、旅客及客艙安全構成嚴重威脅。

但內媒記者採訪了解到，從26日起已經有很多機場開始執行這一政策，不少沒有3C認證的充電寶只能被留在機場。（新聞晨報）

示意圖。（視覺中國）

據了解，未獲得3C認證標識和被召回的充電寶產品因未經過相關質量檢測認證，在電池穩定性、電路保護等關鍵性能上無法達到安全標準，在航空運輸過程中極易因電池內部缺陷、旅客不當使用或飛行環境變化（如氣壓波動、顛簸等）導致異常發熱、冒煙甚至起火等安全事故。

出於航空安全風險管控的緊迫性，經綜合評估執行可行性及運輸風險的嚴重性，最大限度降低航空運輸中的充電寶帶來的安全隱患，中國民航局發佈了此通知。