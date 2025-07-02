央行公佈反洗錢反恐怖融資新規　8.1起現金購黃金超10萬元需上報

據央視報道，近日，中國人民銀行發布「中國人民銀行關於印發《貴金屬和寶石從業機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法》的通知（銀發〔2025〕124號）」（以下簡稱《辦法》）。



8月1日起，現金購買黃金超10萬元需上報。（視覺中國）

其中提到，從業機構開展人民幣10萬元以上（含10萬元人民幣）或者等值外幣現金交易的，應當根據《辦法》規定履行反洗錢義務。客戶單筆或者日累計金額人民幣10萬元以上（含10萬元）或者等值外幣現金交易，從業機構應當勤勉盡責，遵循「了解你的客戶」原則，根據客戶特征和交易活動的性質、洗錢風險狀況，開展客戶盡職調查。

客戶單筆或者日累計金額人民幣10萬元以上（含10萬元）或者等值外幣現金交易的，從業機構應當按照規定在交易發生之日起5個工作日內向中國反洗錢監測分析中心提交大額交易報告。《辦法》自2025年8月1日起施行。