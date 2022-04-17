二戰「最黑仔吉祥物」搭5艘戰艦全被擊沉　水手哀求：別再上船了

喵星人的可愛模樣，擄獲不少人的心，這是大家熟知的！從古至今，貓跟人類的關係，只有主子跟奴才的差別。歐美國家的軍艦上一直有養貓咪的傳統，這些被編制在軍隊中的「貓艦員」，不僅身懷重要任務，同時也是艦員們最好的朋友。



百年來，一隻二戰時期的艦貓「山姆」，名聲最為響亮，因為牠不只外表超萌，還身手不凡，凡是牠待過的船艦，最後都難逃沉船命運，但山姆貓卻在五次海上船難中，一次又一次死裡逃生，被大家稱為「不沉的山姆」。

接下來，將帶你一起重返「山姆」戲劇性的一生，一窺牠遊走在德國和英國船艦、敵我之間的傳奇命運。

跟第一艘戰艦出海已出事 2000人死剩115人 點圖放大閱讀「不沉的山姆」傳奇一生及瀏覽相關照片▼▼▼

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西方水手出海時，都會帶一隻貓當作吉祥物，這個傳統一直延續至今。回到二戰時期，當時水手們也被鼓勵在軍艦上養貓，每艘軍艦都有自己的艦貓，數量不一，牠們得聽從指揮官的命令，各司其職，抓老鼠是必要任務之一，這些貓艦員有助於排解水手們漫長航海生活的苦悶，光是聽到喵喵叫聲和賣萌的樣子，就能療癒人心。「山姆」有着黑白相間的毛色和一張可愛的賓士臉，牠的軍旅生活，從德國納粹的「俾斯麥號戰艦」開始，只是這段軍艦上的日子沒維持太久，1941年，這艘納粹戰艦被英國「皇家方舟號航空母艦」的魚雷擊沉，艦船上超過兩千名船員中，只有115人獲救，幸運的山姆被另一艘「哥薩克人號驅逐艦」的英國水手發現，當時山姆在海中緊緊靠着浮板載浮載沉，水手們趕緊將牠救上來，他們用表示人員落水的國際信號旗「O」（Overboard）給牠取名為「奧斯卡」（Oscar），於是奧斯卡開啟了第二段海上生活。

就這樣，奧斯卡成為英國人的「吉祥物」，牠受到水手們的喜愛，天天在船上開心地抓老鼠。只是好景不常，五個月後，「哥薩克人」被德國潛艇的魚雷擊中，159名船員不幸罹難，但奧斯卡又找到一個漂浮物存活下來，和其他倖存的水手被「軍團號驅逐艦」救援，之後登上二戰時英國最先進、造價最高的航空母艦「皇家方舟」。當英國水手把奧斯卡救起來時，他們覺得以落水信號命名的「奧斯卡」，名字聽起來不太吉利，於是給牠取了個「不沉的山姆」的稱號。經歷了兩次沉船事件，山姆的事蹟開始廣為流傳。當山姆來到第三艘服役的軍艦上，這時，歷史的轉盤，再度開啟恐怖的輪迴，因為這艘「皇家方舟號航空母艦」就是在1941年，擊沉奧斯卡服役的「俾斯麥號戰艦」。但這隻山姆只管自己不沉，至於人類的問題，對不起牠沒法管了。牠來到「皇家方舟」後，同月14月，這艘軍艦又被德國潛艇擊沉，但山姆有了兩次海上自救經驗，似乎熟能生巧，牠抱着一塊漂浮物，等待救援，最後被前來營救的「閃電號驅逐艦」救回。

「不沉的山姆」搭過5艘英德戰艦全沉

1942年3月，這時距離山姆第一次服役的日子，才短短一年過去，牠前後已經待過的三艘軍艦，三艘都被擊沉。而之前救過山姆的「軍團號驅逐艦」、「閃電號驅逐艦」也在這一年中，相繼被德國的魚雷擊沉了。山姆一連待過的五艘軍艦全部遭遇不幸。不知道是因為害怕沉船的巧合再度上演，還是可憐山姆的曲折命運，英國海軍這時也決定讓牠退役，從此之後，山姆再也沒有登上戰艦，而是轉移到英國督察在直布羅陀的官邸看家，晚年則到北愛爾蘭的海軍俱樂部養老。1955年，高齡15歲的山姆過世，結束牠精彩又傳奇的一生。後人認為山姆是最衰運的「吉祥物」，不過山姆或許要說：「愚蠢的人類！我從沒說過我是吉祥物啊！」

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：二戰最帶衰的「吉祥物」！牠搭上5艘戰艦全被擊沉，數次死裡逃生害慘人…水手怕爆：別再上船了】