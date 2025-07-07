瘋傳南京60歲阿伯扮女人呃1691位男人上床兼偷拍　官媒：已被捕

近日內地瘋傳南京有一名60歲阿伯（被稱為「南京紅姐」、「紅老頭」）假扮女子誘騙1691位男子發生性關係，還將過程偷拍下來，多段影片流出，受害者包括健身教練、人夫、外國人及大專體育生等。官媒《法治日報》7日（周一）證實，涉事男子已被拘捕。



網上瘋傳「南京紅姐」假扮女人誘騙大量男子發生性關係。（網絡圖片）

網上瘋傳「南京紅姐」假扮女人誘騙大量男子發生性關係。（網絡圖片）

網上瘋傳「南京紅姐」假扮女人誘騙大量男子發生性關係。（網絡圖片）

網上瘋傳「南京紅姐」假扮女人誘騙大量男子發生性關係。（網絡圖片）

綜合網上消息及媒體報道，「南京紅姐」利用簡單粗糙的道具，帶著頂假髮，全臉塗白，穿著連身洋裙，藉此假扮女性誘騙男子發生性關係。

這些偷拍影片的拍攝地點為一處簡陋的小房間，房內擺設固定，場景一致，應是「南京紅姐」的租屋處。影片長度從數分鐘至十多分鐘不等，內容顯示當事人要求來訪者攜帶牛奶、食用油、西瓜、小家電等物品作為禮物，不僅清楚記錄了雙方的面貌，也記錄了性行為過程。

有網友指出，部分受害者在影片中眼神猶疑、神情複雜，疑似已察覺「南京紅姐」實為男性。

官媒：網上信息有被隨意誇大的成分

官媒《法治日報》報道指，涉事男子已被拘捕，但未提及涉及罪名。報道又指網上傳播的相關信息有被隨意誇大的成分，目前相關案件正在偵辦中。

報道又指，行為人若明知自身患有愛滋病、性病等還故意與不特定多數人發生無保護性行為，可能引發疾病大規模傳播風險，根據內地相關法律，尚未造成嚴重後果的，處3年以上10年以下有期徒刑；致人重傷、死亡或者使公私財產遭受重大損失的，處10年以上有期徒刑、無期徒刑或者死刑。