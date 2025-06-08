台北知名咖啡廳驚爆｢偷拍客人13年｣　廁所剃鬍刀喉糖盒藏針孔鏡頭

台北市中山商圈一間知名咖啡廳老闆被指控長達13年偷拍客人和員工，手法疑似是在刮鬍刀或喉糖盒安裝針孔攝影機，目前警方已介入調查，老闆暫時獲得保釋。不過該間咖啡廳過去採預約制，網友嚇傻指出「老闆可邊拍邊對帳號」，現在去過的消費者又指出店家曾推飲品喝到飽優惠，怒轟「去過的女生一定都有用過廁所，因為飲料是無限點，只有甜點要另外付費，真的X，為甚麼女生要這麼辛苦」。



該間咖啡廳位於台北市中山商圈附近，在網絡上十分有名，採預約制，據了解，咖啡廳的廁所裝有針孔攝影機，會偽裝成刮鬍刀，或藏在喉糖盒並放在馬桶上方，員工發現後報警，目前老闆已暫時獲得保釋，事件在各大社交媒體引發討論。

中山商圈知名咖啡廳爆偷拍。（TVBS授權使用）

該店過往曾推400元（台幣、下同）咖啡、飲料、調酒喝到飽，現在則改為350元可享用三杯精選飲品，有去過的消費者就指出，去過的女生一定都有用過廁所，因為飲料是無限點，只有甜點要另外付費，「現在腦中只能回想去過幾次，真的X」，其他網友也紛紛怒轟：

「一直續杯喝飲料一定會去上廁所」

「根本逼人上廁所」。



目前咖啡廳預約網站可以發現已暫停預約，業者指出因為老闆個人因素，即日起無限期停業：

「已預約客人已全數退款完成，到帳時間以各家銀行作業時間為主，很遺憾離別來得這麼突然，珍重不再會。」



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