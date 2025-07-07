中國具身智能是資本｢泡沫｣？　業者：中美實力相當惟估值差距過大

據《騰訊新聞》報道，今年以來，中國具身智能行業迎來資本熱潮，多家企業融資節奏顯著加快。IT桔子最新數據顯示，今年中國具身智能行業投資事件數達114宗，超過去年全年的77宗；僅前5個月，該領域融資總額便高達232億元（人民幣，下同），超越去年全年的209億元。然而，行業參與者仍普遍認為，相較於美國市場，中國具身智能企業的估值仍被嚴重低估。



「我們上半年融了三輪，」自變量機器人創始人王潛表示。同樣感受到市場熱情的還有魔法原子總裁吳長征，他指出：「從年初至今，我們已經接觸了不下百家投資機構，融資速度很快，每2到3個月就能完成一輪融資。」杭州雲深處科技融資總監陳貞豪也透露，公司今年融資需求遠超預期，甚至出現超募情況。

華映資本創始管理合夥人季薇在年度大會上分析稱，一級市場經歷多年低谷後，受政策支持和AI技術突破驅動，投資信心明顯恢覆，機構投資節奏加快。

盡管融資火熱，但行業估值水平引發爭議。7月3日，宇樹科技C+輪融資後估值達130億元；6月23日，銀河通用獲寧德時代領投11億元，估值突破70億元。華映資本董事劉天傑表示：「具身公司的估值每周都在上漲。」

第五屆中國國際消費品博覽會，宇樹科技H1機械人亮相。（林芷瑩攝）

比賽現場。（宇樹科技/潮新聞）

即使如此，但王潛對比中美市場指出，美國Figure AI估值約390億美元，而中國頭部公司僅幾十億人民幣規模，「中美技術實力相當，中國還有供應鏈優勢，估值差距過大。」吳長征則認為，行業早期技術成熟度有限，資本認知差異導致估值難以提升。王潛擔憂，低估值可能阻礙企業在基礎模型上的投入。

面對資本狂熱，關於具身智能是否存在「泡沫」的討論也在內地行業中此起彼伏。王潛認為適度的泡沫有必要，「就像啤酒需要泡沫，行業現在熱錢仍不足。」吳長征則稱，「泡沫」加速了供應鏈和人才聚集，長期看具身智能將深刻變革人類發展。

上海期智研究院PI陳建宇直言，具身智能行業甚至尚未出現所謂「泡沫」，他表示，「具身智能是物理意義上的AI，理應比智能汽車和大語言模型更具規模。」

行業熱潮背後，具身智能的商業化落地仍是關鍵難題。首先需要解決複雜場景應用、耐久性、高質量訓練數據稀缺等瓶頸問題。因此，王潛指出，在目前市場階段，輪式機器人在成本和應用場景上更具優勢，「雙足形態當前必要性不強。」

儘管資本熱度推高行業水位，但能否穿越周期仍取決於技術突破和商業化進展。在估值爭議與泡沫討論中，中國具身智能賽道正迎來關鍵發展期。