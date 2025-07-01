國產飛機C909首次執飛國際商業航班 由呼和浩特飛蒙古國
撰文：盛昀
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《央視新聞》報道，今日（7月1日）上午8時7分，由機身噴塗有五星紅旗的國航C909機型執飛的CA757航班，搭載74名旅客從呼和浩特白塔國際機場起飛前往烏蘭巴托國際機場，開啟了國產飛機載旗執行國際商業航班新的運行階段。
預計經過一個多小時的飛行，航班將降落烏蘭巴托國際機場。機場將以民航界最高禮遇「水門儀式」相迎，為國航C909飛機「接風洗塵」。
此外，2025年7月1日—9月30日，國航、深航、山航全國始發經呼和浩特中轉至烏蘭巴托近30條聯程航線可享優惠，國航旅客還可享受蒙古國旅遊熱門景點、酒店等專屬優惠。
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