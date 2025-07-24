基孔肯雅熱｜佛山病例增至3195宗　國家疾控局：形勢還相當嚴峻

廣東省佛山錄得的基孔肯雅熱病例，已突破3,000宗。據市內各區周四（23日）下午最新的通報，從7月8日監測發現首例輸入性基孔肯雅熱病例以來，截至7月22日，全市已有5個區報告了確診病例，累計個案3,195宗，主要集中在順德區。國家疾控局近日已派出工作組赴佛山現場指導，相關負責人表示，廣東省疫情仍處在高位平台期，形勢還相當嚴峻。



當地迅速啟動應急響應，指定53家定點醫院，備有3600餘張防蚊隔離床位。（央視）

促嚴格落實蚊媒防控 盡快就地撲滅疫情

國家疾控局副局長孫陽指出，廣東省要統籌協調全省力量，加強監測預警，提升檢測能力；嚴格落實蚊媒防控措施，確保蚊媒密度控制在安全水平；要加強地區協同配合，形成防控合力，全力以赴，盡快就地撲滅疫情，堅決做到防擴散、防外溢、防輸入。

此外，佛山市要整合各方資源，打好疫情殲滅戰；順德區要抓住疫情集中的形勢，集中力量遏制疫情擴散；已經出現病例輸入的地市，要及時採取果斷措施防止出現新的聚集性疫情暴發；還未發生疫情的地區，要未雨綢繆，加強培訓工作，提高基層醫務人員鑒別診斷能力，早發現、早診斷、早救治、早處置。

廣東召開疫情防控工作會議 分析全省疫情形勢

廣東省同日舉行基孔肯雅熱疫情防控工作會議，分析研判當前全省疫情防控形勢，強調要「防輸入、防擴散、防外溢、控增量、清存量」，統籌醫療資源，有效滿足群眾就醫用藥等需求，落細落實各項防控措施，迅速阻斷疫情傳播鏈條，堅決遏制擴散蔓延，防止規模性傳播流行。