外賣魚香肉絲份量太少！　重慶大學生怒告店家終獲賠500元

不少人三餐靠外賣解決，重慶市一名大學生花了15元人民幣點一份魚香肉絲便當，豈料拿到後發現魚香肉絲很少，認為實際物品與業者在外賣平台的照片嚴重不符，於是憤而提告，法院判賠店家須賠償5百元人民幣。



《廣州日報》報導，這名潘姓大學生今年4月經外賣平台點買了一份15元人民幣的魚香肉絲便當，但收到後發現應是「主角」的魚香肉絲，卻成了「配角」，份量很少，便當內雖多放了兩個西蘭花和一根香腸，但這些食材幾乎佔據原本應該放魚香肉絲的空間，他認為實際物品與商家在網路的圖片嚴重不符，於是聯繫業者要求賠償，但遭業者拒絕。

潘姓學生收到的便當，他認為魚香肉絲份量很少。（極目新聞圖片）

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潘姓學生愈想愈氣，於是以欺詐為由，向業者提告索賠。重慶市江津區法院審理後表示，潘姓學生收到的魚香肉絲便當，與業者在外賣平台展示的照片有「顯著差異」，認定業者有欺詐行為，判賠業者應向潘姓學生賠償5百元人民幣。

業者在外賣平台的照片。（極目新聞圖片）

這起事件引發大批網友關注，有網友稱讚大學生有勇氣，「做了大家一直想但不敢做的事」；還有人表示，「魚香肉絲份量的確太少，而且像吃剩的。」

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