畫面超噁心！外賣員將吸管當「搓腳棒」放趾縫摩擦 疑為報復顧客
撰文：中天新聞網
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內地安徽一名外賣員，疑似為了報復顧客，赤腳在餐點上踩來踩去，還把飲料的吸管當成「搓腳棒」，放在趾縫間摩擦，不少網友看了紛紛哀嚎「我快吐了」。
這名安徽阜陽的外賣員，先將餐點放在地上，接著便脫下鞋子，赤腳在塑膠袋上磨擦，接著還拿起飲料的吸管，放在趾縫摩擦，嘴裡還不斷碎念「不是喜歡喝可樂嗎？多喝一點」。
按圖看外賣員報復畫面！慎入！
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這名外賣員還自己拿手機，將誇張行徑紀錄下，沒想到影片突然被人爆料到網路上，外賣員所屬的外賣平台也回應，這種行為屬於嚴重違規，經查核後若確認屬實，將會對外賣員祭出懲罰。
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不少網友看到影片後紛紛表示「太噁了」「這樣叫我以後怎麼敢點外賣」「以後餐點沒有密封包裝的餐店家都拒點」。
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