虛開發票2.26億　MCN機構為逾700名主播偷逃稅　背後利益鏈曝光

4月21日，國家稅務總局公布一宗網絡主播管理機構夥同不法中介虛開、偷稅、騙補重大案件。

經查，廣東惠州高賦帥文化傳媒有限公司通過設立空殼企業，虛開發票1196份，價稅合計2.26億元（人民幣，下同），為超過700名主播偷逃個人所得稅3200餘萬元，公司少繳各項稅費合計約2100萬元。近日，惠州市稅務局稽查局依法處罰該公司。



涉事公司是一間網絡主播管理機構，即俗稱的「MCN機構」，是連接直播平台和網絡主播重要中間環節。該公司涉嫌逃避個人所得稅代扣代繳義務、策劃幫助旗下主播偷逃稅款、虛開增值稅專用發票、並夥同不法中介機構騙取地方獎補等，嚴重擾亂了稅收徵管秩序，破壞公平競爭的市場環境。

《央視新聞》報道，國家稅務總局惠州市稅務局稽查局早前接到線索，一間名為惠州市高賦帥文化傳媒有限公司的MCN機構納稅記錄存在異常。該公司的營業收入一年有2.01億，旗下的活躍主播超過700人，但在系統中未能查出任何的代扣代繳個稅記錄。

涉案的MCN機構在每一筆轉給主播的「免稅」收入中，都要再扣取一部分作為「手續費」。（央視新聞）

MCN機構主要的收入來源是旗下主播獲取的網絡打賞收入，正常情況下，這些收入由網絡平台支付給MCN機構，再由該機構轉付給各個主播，同時需要為主播們繳納個人所得稅。

然而，稽查人員查遍該公司的納稅申報表，卻並未發現任何個人所得稅的扣繳記錄。同時，該MCN機構是一間惠州本地的公司，正常來說，其主要成本應是本地的技術支持和人力費用，但其進項發票都集中來自外省的某幾間公司，這樣大額集中的來自外省的技術服務費顯然不太正常。

涉案的MCN機構有大量來自外省的技術服務費。（央視新聞）

進項發票即企業購買某些服務或產品後獲得的發票，可以算作企業經營成本，從而減少應繳納的增值稅。稅務部門迅速聯合公安、人民銀行成立聯合專案組，通過分析該機構簽約主播的每日直播情況、打賞流水和資金結算數據，最終挖掘出其資金往來的真面目。

該公司在收到直播平台支付的款項後，會把錢轉到外省的開票企業，再由外省的開票企業轉給公司員工，再由員工分發給數百個不同的個人賬戶。這些賬戶就是簽約主播的個人賬戶，開具的發票是信息技術服務費，實質是主播的直播收入。

打賞收入「偽裝」成信息技術服務費

稽查人員判斷高賦帥公司存在虛開發票、逃避繳納個人所得稅的違法行為，聯合專案組立即展開調查取證。經查，在外省給高賦帥公司開具信息技術服務費發票的10間都是空殼公司，功能就是為了隱蔽主播的真實收入，從而達到為主播避稅的目的。

有業內人士稱，MCN機構會為主播謀取「福利」，「告訴他我幫你避稅等等，拉攏主播進入他的公會」。報道稱，高賦帥公司正以所謂的「福利」為誘餌，大張旗鼓招攬主播，在每一筆轉給主播的看似「免稅」的收入中，都要再扣取一部分作為「手續費」，同時利用空殼公司虛開的發票進行抵扣，從而少繳稅款。

警方揭開涉案MCN機構背後的逃稅產業鏈。（央視新聞）

逃稅竟成產業鏈

稅務、公安等部門掌握大量證據後立即收網，多名涉案嫌疑人被捕。然而，辦案人員分析後，發現高賦帥公司偷逃稅款的背後，竟然還藏著「幕後黑手」。

國家稅務總局分析後，發現該10間空殼公司都集中在同一個園區內，且是近兩年開設。辦案人員以首批查處的10家空殼公司為原點，對整個虛開騙補體系展開全鏈條追查，最終揭開是一間名為廣州玖億財稅顧問有限公司的財稅中介機構，以「稅收籌劃」為由，誘導、教唆有用票需求抵扣稅款的企業客戶，在外地某產業園內大量成立空殼公司。

該財稅公司為高賦帥公司全程謀劃，包括如何註冊公司、如何上傳資料，每一步都非常明確，全過程深度參與其中。辦案人員當場查獲大量這間涉稅中介在外地開設的空殼公司的公章，也正是通過這些空殼公司來進行虛開發票的業務。

辦案人員在涉案的財稅中介機構，查獲大量其在外地開設的空殼公司的公章。（央視新聞）

廣州玖億公司盯上的產業園，正是因為其優惠的招商引資政策。在園區內註冊企業可以享受地方獎補，在當地繳納的稅款會以一定比例返還。然而，產業園並無跟蹤核實這些企業的真實經營狀況。

經查，廣州玖億公司通過這種方式共獲取地方獎補超過3000萬元。在掌握大量事實證據後，聯合專案組進行了第二次收網，共拘捕40名疑犯。

近日，惠州市稅務局稽查局依法對惠州市高賦帥文化傳媒有限公司作出追繳稅款、滯納金並處罰款的決定。廣州市稅務局稽查局對廣州玖億財稅顧問有限公司的違法行為定性為虛開增值稅發票，其主要犯罪嫌疑人已被公安機關抓獲並移送檢察院起訴。