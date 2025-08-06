浙江大學青年教師墮樓亡　警方介入調查

綜合內媒報道， 8月4日，浙江大學一名青年教師在校內墮樓亡，學院職員回應稱警方已在調查。



浙江大學。（CFP）

據《南方都市報》，網上有消息指，8月4日，浙江大學一名青年教師在浙大紫金港校區墜樓。校內學生對內媒表示，墮樓老師為生物系統工程與食品科學學院一名特聘副研究員。

該名學生解釋，浙大特聘副研究員是臨時職位，考核年限為6年，若未達到考核要求，會有一年緩衝期。

2025年6月29日，浙江大學紫金港校區。（CFP）

浙大生工食品學院官網顯示，該教師2020年以特聘副研究員的身份入職浙大生工食品學院，從事果蔬採收裝備、農業機械人、仿生軟件機械人等方向研究。2020年後，該教師主持了6項科研項目，其中一項為國家自然科學基金青年項目，時間周期為2024年-2026年。此外，學院官網顯示，該教師在2021年至2025年發表了11篇論文。

8月6日，浙大生工食品學院職員表示，「現在，警方一直在調查處理，都在流程中」，相關情況不便透露。